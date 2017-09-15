Энергоэффективность может притормозить спрос на казахстанскую нефть

Спрос на нефтепродукты в Казахстане может затормозить рост энергоэффективности и сланцевая нефть. Тем не менее на сегодняшний день спрос остается стабильным.

Эксперт Московской школы управления СКОЛКОВО в своем выступлении на Казахстанской нефтегазовой торгово-транспортной конференции Екатерина Грушевенко рассказала о состоянии и прогнозах по основным экспортным рынкам для казахстанской нефти.

Основные проблемы для экспорта нефти из Казахстана - это дешевая сланцевая нефть в США и стагнация европейского рынка, отметила г-жа Грушевенко.

«Первая большая проблема, которая ограничивает рынок для казахской нефти это сланцевая нефть, добыча которой в последние месяцы побила все рекорды и превысила отметку в 4,7 баррелей по данным департамента энергетики», - поделилась г-жа Грушевенко.

Сланцевая нефть пока не экспортируется из США, однако позволяет стране сократить импорт.

Г-жа Грушевенко добавила, что снижается доля Ближнего Востока, тем не менее это не говорит о том, что страны региона будут снижать объемы добычи, пока для этого существует возможность. При чем рынки для сбыта этой нефти это Китай и Европа, которые также являются целевыми рынками для Казахстана.

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Вторая проблема - стагнация европейского рынка, которая происходит по нескольким причинам. «Одна из главных причин - это не экономический рост, это рост эффективности», - поясняет она.

Серьезным вопросом в этой части становится рост рынка электромобилей. «По нашим расчетам к 2030-2040 году электромобили могут убрать с рынка порядка 150 млн тонн нефти», - отметила г-жа Грушевенко.

Однако, более опасным, с точки зрения роста спроса, является рост энергоэффективности на транспорте.

«Если раньше средний автомобиль С класса потреблял 12-14 литров бензина на 100 км, то сегодня это уверенные 8», - говорит спикер.

Несмотря на прогнозы, сегодня спрос на нефтепродукты в Казахстане достаточно стабильный, в том числе и на основные нефтепродукты, несмотря на проблемы 2015-2016 годов.

«В последние годы мы наблюдаем низкие темпы экономического роста, особенно 2015 -2016 годы на фоне падения цен на нефть, что, естественно, сказалось на экономике страны и темпы замедлились», - рассказала г-жа Грушевенко. Это повлекло за собой снижение продаж новых автомобилей в этот период. Поскольку автомобильный сектор и сектор транспортировки формируют основной спрос, это также сократило рост спроса на нефть и нефтепродукты.

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По базовому сценарию, созданному специалистами СКОЛКОВО совместно с Институтом энергетических исследований, спрос будет расти. «Основной драйвер - это легковые автомобили, частный пассажирский транспорт, при этом грузовые перевозки в плане дизельного топлива и авиационные перевозки будут относительно спокойны», - пояснил спикер.

Что касается предложения, в последние четыре года ситуация остается стабильной. Большая часть нефти экспортируется из Казахстана в страны Западной Европы. Основными рынками для казахстанской нефти остаются китайский и европейский рынки.