Фармкомпании рассказали об экономической эффективности вакцин от пневмококковой инфекции

В ходе открытых дебатов «Рациональный выбор пневмококковых вакцин для программ вакцинопрофилактики в Казахстане» представители крупнейших компаний представили данные о применении вакцин против пневмококковой инфекции ПКВ-10 и ПКВ-13.

В рамках дебатов представители компаний Pfizer и GlaxoSmithKline обсудили эффективность действия вакцин против пневмококковой инфекции ПКВ-10 и ПКВ-13.

С 2010 года в Национальный календарь прививок в Казахстане была внесена 13-валентная вакцина ПКВ-13 против пневмококковой инфекции компании Pfizer, которая на тот момент была единственной доступной вакциной на национальном рынке. Однако в мире, также широко применяется 10-валентная вакцина ПКВ-10 производства GlaxoSmithKline. Разница между вакцинами заключается в количестве серотипов, которые защищают от пневмококковых бактерий.

Директор по научной деятельности и здравоохранению в компании GSK Vaccines Отавио Синтра полагает, что на сегодняшний день существует возможность проведения открытого тендера с участием двух производителей для выбора вакцины против пневмококковой инфекции, который позволит снизить затраты на национальную программу иммунизации и сделать ее более эффективной. Он отмечает, что при выборе вакцины, должна учитываться экономическая эффективность программы вакцинации и стоимость препаратов.

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«Все больше и больше стран в настоящее время переходит на 10-тивалентную вакцину. Целый ряд государственных агентств и экспертных советов во всем мире. И я хотел бы подчеркнуть, что это страны с развитыми экономиками, которые безусловно умеют считать свои финансовые ресурсы. Такие как Бельгия, Нидерланды, которые утверждают, что обе вакцины могут быть равноценно использованы для реализации национальных программ иммунизации и национальной профилактики пневмококковой инфекции. В настоящее время, если возможность снизить затраты на реализацию программ, можно реинвестировать эти средства в программу иммунизации для профилактики других опасных инфекций», - считает специалист.

Доктор Кристиан Тайлакер выступая от компании Pfizer заметил, что в странах, где используется ПКВ-13 снижается уровень заболеваемости, чего нельзя наблюдать в странах применяющих ПКВ-10. Он пояснил, что по информаии ВОЗ основной антибиотикоустойчивый серотип это 19А, входящий в ПКВ-13, которую внедрили более 100 стран.

«В странах применяющих 10-валентную вакцину, к сожалению нет резкого изменения общей заболеваемости инвазивными инфекциями, особенно серотипа 19А у старших возрастных групп. Таки образом 13-валентная вакцина в множестве стран была показана как экономически эффективная», - поделился спикер.

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При этом, г- Синтра добавил, что некоторые исследования показали, что вне зависимости от типа используемой вакцины,13 или 10 валентной общая протективная эффективность обеих вакцин является сопоставимой, таким образом нельзя назвать финальные преимущества ни одной из вакцин.

«Никакой разницы в эффективности между двумя вакцинами в настоящее время не выявлено», - говорит он.

Г-н Синтра подчеркнул, что оба препарата делают отличную работу с точки зрения защиты от этих грозных инфекций и их осложнений.

«Я лично считаю, что страны не должны задерживать внедрение иммунизации и введение программ вакцинации, если у вас нет местных эпидемиологических данных. Дети должны быть защищены», - заключил Кристиан Тайлакер.

В отчете Министерства здравоохранения РК «Оценка клинической эффективности иммунизации детей против пневмококковой инфекции в Казахстане» за 2016 год говорится, что применение ПКВ рекомендовано ВОЗ. По данным Международного вакцинного она включена в национальный календарь прививок в 135 странах мира. Из которых 10 используют 13-валентную вакцину, 30 стран 10-валентную, и 11 стран применяют обе вакцины одновременно . В Казахстане в период с 2010 по 2015 год было осуществлено поэтапное внедрение 13-валентной вакцины.

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