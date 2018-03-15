Fitch: В 2018-2019 годах цена на нефть Brent составит $57,5 за баррель

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марок Brent и WTI на ближайшие два года. Аналитики ожидают, что нефть марки Brent в 2018-2019 годах в среднем будет стоить $57,5 за баррель и WTI - $55 за баррель. Таким образом, прогноз на текущий год был повышен на $5 за баррель и на следующий год - на $2,5 за баррель.

Как полагает Fitch, нефтяные котировки сохранятся на этих уровнях и в долгосрочной перспективе.

"Соглашение о сокращении производства странами ОПЕК+ улучшило краткосрочный прогноз для цен на нефть, но рост сланцевой добычи в США" должен привести к переизбытку топлива в этом году, говорится в отчете. "Мы считаем, что это, скорее всего, приведет к новому падению цен ниже $60 за баррель, а способность сланцев удовлетворить значительную часть роста мирового спроса будет поддерживать цены в диапазоне $50-60 за баррель в долгосрочной перспективе", - заявляет агентство.

По прогнозу аналитиков Fitch, добыча нефти в США, включая газовый конденсат, увеличится не менее чем на 1,5-1,7 млн баррелей в сутки в 2018 году.

"Это, вероятно, приведет к тому, что мировое производство нефти превысит спрос в текущем году, и нефтяные котировки вновь упадут ниже $60 за баррель. Мы также полагаем, что сланцевая добыча в США имеет мощности для удовлетворения значительной части растущего спроса по крайней мере следующие несколько лет, что будет сдерживать цены ниже $60 за баррель в долгосрочной перспективе", - сообщается в обзоре.

За январь в РК было добыто 6,5 млн тонн нефти

Выполнение обязательств странами ОПЕК+ в рамках соглашения об ограничении добычи должно оставаться достаточно сильным в течение 2018 года, в основном, благодаря Саудовской Аравии и России. Тем не менее, в долгосрочной перспективе способность ОПЕК контролировать производство и цены находится под вопросом, учитывая, в том числе нежелание участвующих в соглашении стран уступать долю рынка американским сланцевым производителям.

Изменение краткосрочных прогнозов вряд ли приведет к широкомасштабному пересмотру рейтингов нефтяных и газовых компаний, отмечается также в документе.