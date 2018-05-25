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Фонд финподдержки сельского хозяйства выделит 26,7 млрд тенге на микрокредитование сельского сектора

25.05.2018 17:18   2407   0

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства начал микрокредитование сельских жителей и сельхозтоваропроизводителей в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, передает корреспондент Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «КазАгро».

В 2018 году на организацию или расширение собственного дела в сельской местности через фонд будет направлено 26,7 млрд тенге.

«Если остановиться на условиях кредитования, можно отметить ряд основных кредитных продуктов, направленных на реализацию проектов сельских жителей и сельхозтоваропроизводителей», - отмечается в письме.

Кредиты по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства выдаются по ставке вознаграждения 6% годовых на различные цели. В зависимости от кредитного продукта варьируются период, суммы, продолжительность льготного периода. Так, сумма займа составляет от 4 до 85 млн тенге в зависимости от продукта. В рамках программы представлено 7 продуктов.

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Напомним, в прошлом году сельские предприниматели в рамках программы получили через фонд микрокредиты на 16,6 млрд тенге, 11,5 млрд из них (70%), направлены на открытие бизнеса.

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Справка:

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» входит в состав АО «НУХ «КазАгро». С 2005 года фонд занимается увеличением доступа сельского населения и мелких сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам, развитием микрокредитной инфраструктуры в сельской местности. За 12 лет фондом выдано 136,5 тысяч займов на сумму 233,8 млрд тенге.

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», образованный в 2016 году, реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру - АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    77

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    63

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    192

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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