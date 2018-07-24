Фьючерсы на золото подешевели до $1 221 за унцию

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник. Фьючерсы на золото с поставкой в августе на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи торгуются по цене $1 221 за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,34%, сообщает Investing.com.

Минимумом сессии выступила отметка доллара за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне $1 211 и сопротивление — на $1 235.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,02% и торгуется на отметке $94,44.

Кроме того, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,19%, достигнув отметки $15,395 за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,62%, дойдя до уровня $2,758 за фунт.

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