«Газпром нефть» модернизирует в ЮКО завод по производству битума

«Газпромнефть – Битум Казахстан», дочернее предприятие «Газпром нефти» по производству и реализации битумной продукции на территории Республики Казахстан, запускает в Толебийском районе новую автоматическую линию фасовки вяжущих в металлические бочки, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

«Газпромнефть – Битум Казахстан», дочернее предприятие «Газпром нефти» по производству и реализации битумной продукции на территории Республики Казахстан, запускает в Толебийском районе новую автоматическую линию фасовки вяжущих в металлические бочки. Это наиболее удобный тип тары для дорожно-строительных компаний республики и близлежащих стран. Это важный этап программы по модернизации технологических процессов битумного завода в Казахстане. Его реализация позволит обеспечить фасовку 15 тыс. тонн продукции в год для обеспечения потребностей контрагентов в Казахстане, Таджикистане, Киргизстане и других странах.

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В настоящее время на производственной площадке выпускают востребованные на рынке марки базового битума – БНД 60/90 и 70/100, качество которых соответствует российским и казахстанским стандартам. Отгрузка готовой продукции осуществляется наливом, а также в фасованном виде – в металлических бочках. С применением битума «Газпром нефти» построена треть дорог Южного Казахстана, в том числе автомобильные трассы крупнейшего дорожного проекта – трансконтинентального коридора «Западная Европа – Западный Китай.

«Благодаря высокому качеству битумных материалов в сочетании с логистическими преимуществами «Газпром нефть» за 5 лет работы стала заметным игроком на рынке в Казахстане. Имея успешный многолетний опыт в разработке технологий и производстве битумных материалов на своих российских площадках, мы активно применяем лучшие достижения для эффективного управления активом в Казахстане. И развитие узла фасовки в совокупности с производством высококачественных битумов позволит нам обеспечивать потребителей в Казахстане, и в близлежащих странах вне зависимости от удаленности от актива», - сказал директор коммерческой дирекции «Газпром нефти» Леван Кадагидзе.

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Следует отметить, завод по сравнению с 2016 годом увеличил суточную производительность на 30 %, достигнув при этом 700 тонн вяжущих. По итогам 2017 года актив планирует произвести 200 тысяч тонн битумных материалов. Ежегодный объем потребления битумной продукции в Казахстане – порядка 550-650 тыс. тонн.

«Это важный этап программы по модернизации технологических процессов битумного завода в Казахстане, его реализация позволит обеспечить дополнительно фасовку 15 тыс. тонн продукции в год для обеспечения потребностей контрагентов в Казахстане, Таджикистане, Киргизстане и других странах. Географическое положение завода позволяет осуществлять отгрузки битумных материалов как для казахской дорожно-строительной отрасли, так и для зарубежных потребителей»,- резюмировал заместитель руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО Канат Сыдыков.

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