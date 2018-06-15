Где невыгодно болеть: Алматинская область лидирует по росту цен на лекарства

Алматинская область – флагман отечественной фармацевтики: регион обеспечил 46% выпуска лекарств. В то же время, именно здесь цены на медикаменты подскочили сильнее всего – сразу на 14% за год, сообщает Energyprom.kz. Для сравнения, в среднем по РК фармацевтическая продукция подорожала на 7%.

За 4 месяца казахстанские фармацевтические компании произвели 9,2 тысячи тонн медикаментов - сразу на 47,1% больше, чем годом ранее.

Основное производство сосредоточено на юге: Алматинская область и Алматы (45,9 и 19,1% от РК, соответственно) и ЮКО (16,5% от РК).

В ключевой тройке регионов работают такие крупные компании, как ТОО «АбдиИбахим ГлобалФарм», ТОО «Kelun-KazPharm», ТОО «Dolce» (Алматинская область), Алматинская Фармацевтическая Фабрика «Нобел», ТОО «Аврора», ТОО «Cheminnova Alimor Kazpharm», ТОО «Rapid-Alimor Pharm Industries», ТОО «Dosfarm» (Алматы), ТОО «Зерде-Фито», АО «Химфарм» (ЮКО) и прочие.

В стоимостном выражении объемы выпуска основных фармацевтических препаратов составили 26,1 млрд тг за январь-апрель 2018 - это на 2,7% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

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В сфере лекарств и прочих фармацевтических препаратов казахстанские компании достигли очень оптимистичного уровня импортозамещения и перекрыли уже 56,8% спроса по итогам I квартала текущего года, против всего 35,2% в аналогичном периоде годом ранее.

В то же время, рынок антибиотиков все еще далек от самообеспечения - спрос перекрыт импортом на 85,3%. Более того, витамины в РК практически не производятся, фармацевтические препараты этой группы на отечественном рынке - исключительно привозные.

Рост цен на медикаменты к лету составил 0,5% за месяц и 7,4% - за год. Так, в мае, в сравнении с апрелем, сильнее всего подорожали жаропонижающие (на 1,6%), сиропы от кашля (на 1,4%) и обезболивающие (на 1,1%).

За год заметнее всего подскочили цены на гормональные препараты (сразу на 17,3%), средства для желудка (на 15,6%) и те же анальгетики (на 14,2%).

Среди регионов за май сильнее всего ощущался рост цен на лекарства на юге - в Кызылординской (сразу +2,2% к апрелю) и Алматинской (+2,1%) областях.

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Именно в Алматинской области отмечен и самый сильный годовой рост цен - сразу на 14,4%. Также заметно подорожали фармацевтические препараты в Мангистауской области: +13,5% год-к-году.