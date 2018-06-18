Инвестиции в горнодобывающую промышленность выросли более чем на 50%

Инвестиции в основной капитал в РК за январь-май 2018 года составили 3,5 трлн тенге. Это более чем на треть выше прошлогоднего показателя, сообщает Energyprom.kz.

Среди регионов по инвестициям в основной капитал с большим отрываем лидирует нефтяная Атырауская область - 1,4 трлн тг (прирост - 64,9%). Далее Астана - 335,4 млрд тг (прирост - 26,3%) и ЮКО - 305,4 млрд тг (прирост - сразу в 2,2 раза, лучший показатель по РК).

В целом, годовой объем инвестиций за последние 5 лет вырос на 3,3 трлн тенге или на 59,9%. Только за прошлый год (по оперативным данным) капитальные вложения увеличились на 1 трлн тенге (+12,7% к 2016).

Главный инвестмагнит страны - промышленность: 2,1 трлн тенге (61,6%). Здесь наибольший объем капвложений направлялся в горную добычу и сегмент переработки.

Далее операции с недвижимым имуществом - 480,9 млрд тенге (13,9%), транспортно-логистическй сектор - 425,9 млрд тенге (12,3%), АПК - 88,2 млрд тенге (2,5%). Замыкает пятерку лидеров оптовая и розничная торговля и авторемонт - 67,8 млрд тенге (2%).

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В остальные направления за январь-май 2018 года суммарно было проинвестированно 266,3 млрд тенге, или 7,7% от всех инвестиций.

Инвестиции в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров составили 1,6 трлн тенге, что на 56,6% больше, чем годом ранее.

Бурный рост обусловлен мощным притоком инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа: плюс 68,1% год к году (или плюс 562,7 млрд тенге, до 1,4 трлн тенге).

Также капитальные вложения выросли в сегменте добычи металлических руд - на 25,7%, с 103,1 до 129,6 млрд тенге, как и угля и лигнита - сразу в 2,1 раза, с 13,6 до 28,7 млрд тенге.

Инвестиции в обрабатывающую промышленность за январь-май текущего года составили 404,8 млрд тенге, годом ранее - 303,1 млрд тенге(прирост - 33,6%).

Из них более половины средств направлены в производство кокса и продуктов нефтепереработки - 225,4 млрд тенге или 55,7% от всех инвестиций.

Второе по объему инвествложений направление - металлургическая промышленность, доля которой - 15,5% или 62,9 млрд тенге.

Замыкает тройку лидеров по инвестиционной привлекательности пищевка - капитальные вложения в производство продуктов питания составляют 38,2 млрд тенге (9,4%).

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