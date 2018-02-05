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Изменения в Налоговом Кодексе привлекут инвестиции в разведку месторождений

05.02.2018 17:46   1088   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Новые налоговые поправки для недропользователей могут поспособствовать развитию разведки новых месторождений. Специалисты Делойт и PwC назвали наиболее значимые поправки в налоговом кодексе, которые отразятся на деятельности компаний не только в нефтяной, но и в горнорудной отраслях.

«По изменениям в новом Налоговом кодексе очевидно прослеживается, что государство проводит политику стимулирования разведки новых месторождений. Однако, как показывает практика старого Налогового кодекса, новое налоговое законодательство будет еще опробоваться и дорабатываться, поэтому сейчас невозможно достоверно оценить насколько новый Налоговый кодекс сможет привести к существенному положительному результату», - говорит старший менеджер отдел налоги и юридические услуги PwC Казахстан Нурсултан Нурбаев.

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Среди наиболее важных поправок специалисты департамента налогов и права «Делойт»  в Каспийском регионе Агайша Ибрашева и Айдана Абдалиева отметили изменения направленные на стимулирование инвестиций в геологоразведку, введение с 2018 года «нового» альтернативного налога на недропользование взамен рентного налога на экспорт, платежа по возмещению исторических затрат, НДПИ и налога на сверхприбыль недропользователей. «Необходимо отметить, что альтернативный налог на недропользование применяется только в отношении лиц, которые соответствуют условиям, установленным в Налоговом Кодексе», - отмечают специалисты.

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Также, были отменены налоги для недропользователей и горнорудных компаний. «Например, с 2019 года отменяется бонус коммерческого обнаружения (БКО), что, по нашему мнению, было сделано в целях стимулирования разведки», - говорят эксперты.

По словам г-на Нурбаева отмена БКО является одним из главных изменений в налогообложении недропользователей как для нефтяной, так и для горнорудной отраслей. Поясним, что до принятия нового Налогового кодекса уплата БКО была обязательной сразу после обнаружения коммерческих запасов полезных ископаемых. При этом сумма такого бонуса могла быть существенной.

«Раньше многие инвесторы были согласны с БКО, так как высокие цены на нефть и металлы компенсировали расходы и высокую налоговую нагрузку. Однако в период низких и умеренных цен, многие недропользователи находятся в режиме оптимизации затрат и потенциальная сумма БКО выступает сдерживающим фактором от проведения разведки даже на перспективных участках», - рассказал г-н Нурбаев.  

Также, кодексом предусмотрен новый режим, при котором по выбору недропользователя к контракту на добычу и (или) разведку и добычу углеводородов будет применим альтернативный налог на недропользование (АНН) вместо трех налогов: налога на добычу полезных ископаемых, налога на сверхприбыль и платежа на возмещение исторических затрат.

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«АНН будет применим только к морским проектам на континентальном шельфе и сверхглубоким месторождениям на суше. Ввиду особых требований АНН не будет применим для большинства «зрелых» месторождений, которые прошли свой пик добычи», - поясняет спикер.  

Стоит отметить, что АНН может быть применен как к новым контрактам, так и к действующим (по действующим контрактам, к которым АНН может быть применен, недропользователи должны сделать выбор до 1 марта 2018 года). Однако при переходе недропользователя на этот налог, он сохраняется до конца контракта.

«На наш взгляд, отменой БКО и введением АНН государство создает серьезные предпосылки для привлечения новых инвестиций в разведку, что потенциально может привести к открытию новых крупных месторождений полезных ископаемых, которых не было в Казахстане уже 18 лет после обнаружения месторождения Кашаган в 2000 году», - полагает г-н Нурбаев.

В Делойт также отметили, что заслуживают внимания и идеологические изменения в кодексе. Так, предполагается, что все неясности и неточности «будут толковаться в пользу налогоплательщика», что по мнению специалистов, является важным шагом в сторону защиты прав добросовестного налогоплательщика.

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«В целом, считаем, что новый Налоговой Кодекс направлен на общее стимулирование и упрощение администрирования в сфере налогов. Как было отмечено ранее, многие поправки упрощают процедуры для недропользователей и горнорудных компаний, что на наш взгляд положительно скажется на соблюдении налогового законодательства недропользователями и горнорудными компаниями», - резюмировали в Делойт.

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