Канат Бозумбаев: Говорить о том, что в Казахстане бензин подешевеет, не приходится

Завершение модернизации трех существующих нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане приведет к относительному насыщению внутреннего рынка собственной продукцией лишь на несколько лет, после чего республике придется вновь вернуться к увеличению доли российских поставок – до строительства четвертого крупного НПЗ в 2022 году. Соответственно, особого пространства для ценовых маневров по снижению стоимости нефтепродуктов на казахстанском рынке не имеется – мы физически привязаны к российскому рынку и российским же ценам на бензин.

Об этой тесной взаимосвязи в бытность свою главой энергетического ведомства республики говорил нынешний глава национальной компании «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, прогнозировавший постепенное выравнивание стоимости бензина в России и Казахстане еще в 2013 году. Небольшой разрыв – в пределах 15% в стоимости литра – он отводил на разницу в акцизной политике двух государств. Но в целом привязанность рынка Казахстана к ценам на российском рынке нынешний глава КМГ объяснял даже не тем, что мы импортируем значительный объем (в разные периоды – от 30 до 40% объема годового потребления) российских нефтепродуктов, а возможностью масштабного перетока топлива с казахстанского на российский в случае значительного ценового разрыва, и вытекающего из этого перетока последующего дефицита бензина в Казахстане.

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Сейчас Казахстан близок к тому, чтобы выйти на максимальное за годы независимости самообеспечение рынка нефтепродуктов, причем о полном избавлении от российских поставок никто речи не ведет. Нынешний министр энергетики Канат Бозумбаев просит журналистов не приписывать ему утверждение, будто три казахстанских НПЗ способны закрывать внутреннюю потребность по году уже в текущем 2018 году. Поскольку процесс модернизации Шымкентского НПЗ завершится только в середине этого года, и соответственно завод лишь во второй половине года наберет обороты. Закрывать его «недостающую» долю на рынке волей-неволей придется за счет российских поставок, которые, впрочем, с катастрофических 40% в осенние месяцы прошлого года снизятся до 10% в текущем году.

«Обеспеченность внутреннего рынка отечественными ГСМ в целом по году составит по бензину до 90%, по дизельному топливу – 90%, по авиакеросину – 70%, и по мазуту традиционно – 100%», – сказал глава минэнерго в пятницу, 23 февраля, на коллегии своего ведомства. Он напомнил, что если в 2017 году объем переработки нефти в стране составил 14,9 млн тонн, показав рост 2,9% к 2016 году, то с учетом окончания модернизации Шымкентского НПЗ во второй половине нынешнего года объем переработки нефти в 2018 году по плану увеличится на 1,1 млн тонн и составит ровно 16 млн тонн.

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«После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ, а это второе полугодие 2018 года, мы ожидаем обеспечения рынка страны отечественными нефтепродуктами, исключения импортозависимости по бензину, дизтопливу и авиакеросину. По авиакеросину – после соответствующей сертификации», – уточнил Бозумбаев. При этом в феврале прошлого года заместитель генерального директора АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» Данияр Сатыбалдин утверждал, что после окончания модернизации трех казахстанских НПЗ они смогут перерабатывать 16,5 млн тонн нефти, производя свыше 4 млн тонн бензина. В принципе, учитывая, что объем потребления бензина в стране на 2018 год заявлен на уровне 4,16 млн тонн, внутренние предложение и спрос впервые за много лет придут в соответствие.

Только этот баланс будет держаться недолго – по прогнозам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, потребовавшего в январе от правительства немедленно приступить к проработке вопроса о строительстве четвертого НПЗ, с обеспечением внутренних потребностей три действующих крупных завода перестанут справляться «через три-четыре года». И это вновь приведет к увеличению российских поставок и дополнительному давлению на внутренние цены. При этом не исключено, что спрос и предложение за счет внутреннего производства могут вновь прийти в серьезный дисбаланс и раньше озвученного трех-четырехлетнего срока, но пока в минэнерго ориентируются в качестве даты возникновения новых «прорех» в обеспечении рынка на период после 2021 года.

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«По поручению главы государства нами прорабатывается вопрос строительства четвертого НПЗ в стране, проведенный анализ показал, что с учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит автобензинов между 2021-м и 2023 годом, дизельного топлива – к 2023 году и авиакеросина – после 2026 года, – сказал министр на коллегии своего ведомства. – Предварительное ТЭО нового НПЗ будет разработано компанией «КазМунайГаз» во втором полугодии 2018 года под моим личным руководством, именно во втором полугодии будут приняты решения о возможном строительстве, месте дислокации и мощностях этого НПЗ», – добавил он.

Чуть раньше, 13 февраля, в кулуарах заседания правительства глава минэнерго говорил о необходимости строительства четвертого НПЗ уже в следующем году с тем, чтобы запустить его в эксплуатацию к 2022 году. Мощность этого завода пока неизвестна, но, по всей видимости, памятуя о словах главы государства «Мы начинаем работу тогда, когда проблема нас уже догнала», которыми он сопроводил свой комментарий о том, сколько времени правительство вынашивало идею о необходимости строительства нового завода, строить его будут с запасом большим, чем на трех-четырехлетнее обеспечение внутреннего рынка.

При этом встает вопрос о загрузке увеличивающихся перерабатывающих мощностей сырьем, причем этот вопрос будет актуален уже в текущем году: добыча нефти в стране, по планам минэнерго, увеличится в 2018 году до 87 млн тонн против 86,2 млн тонн в 2017 году, то есть на 0,8 млн. А внутренняя переработка нефти на трех НПЗ, как уже говорилось выше, увеличится на 1,1 млн тонн, то есть рост внутренней переработки в абсолютных цифрах будет опережать рост добычи. При этом ожидается снижение добычи на месторождениях кызылординской и актюбинской групп, связанное с поздней стадией разработки и естественным истощением данных месторождений, а именно эти месторождения в первую очередь и загружали НПЗ республики.

Иными словами, внутренние потребности будут постепенно закрываться все большими объемами с тех месторождений, которые ранее работали исключительно на экспорт в «сыром» виде. Разумеется, иностранные компании, участвующие в их разработке, рано или поздно потребуют либо покупать у них нефть по той цене, по которой они могли бы сбывать ее за рубежом (по прогнозам казахстанского минэнерго, в 2018 году это в среднем $55–60 за баррель), либо компенсировать им продажу нефти для загрузки НПЗ каким-то другим способом. Очевидно, что с появлением четвертого НПЗ масштабы поставок и споров вокруг их стоимости только увеличатся – и рано или поздно какую-то часть нефти для внутреннего производства придется приобретать по «мировым» ценам. А это приведет к увеличению себестоимости нефтепродуктов и новому витку росту цен на них в рознице.

Скорее всего, все эти вопросы (возможность спекулятивного перетока казахстанского бензина на соседние рынки в случае большого ценового разрыва с ними, вопрос стоимости загрузки НПЗ сырьем, а также грядущее превышение спроса над внутренним предложением) в комплексе и держал в уме Бозумбаев, когда в кулуарах коллегии 23 февраля заявил журналистам: говорить о том, что в Казахстане бензин подешевеет, не приходится.

«Но за счет местных ресурсов и в какой-то степени не слишком больших аппетитов сетевых компаний этот уровень цен сегодня выдерживаем», – заметил он.

Под «этим уровнем» глава минэнерго имел в виду 15 место по дешевизне бензина в мире согласно рейтингу международного агентства Global Petrol Prices по состоянию на 19 февраля 2018 года (рейтинг обновляется ежемесячно и включает в себя сопоставление стоимости ГСМ в 167 странах мира).

«Казахстан по цене на бензин занимает 15 место с ценой 56 центов за литр, средняя цена бензина по миру – 1 доллар 15 центов, страной с самой низкой ценой на бензин является сегодня Венесуэлла – 10 центов за литр, самой дорогой – Исландия с ценой 2 доллара 10 центов, – сообщил Бозумбаев на коллегии. – По стоимости дизтоплива Казахстан занимает 14 место – это 50 центов, средняя цена дизтоплива в мире составляет 1 доллар 04 цента, страной с самым дешевым ДТ стала Венесуэла – 0,009 долларов за литр, с самым дорогим дизельным топливом также Исландия – 2 доллара 2 цента. Если сравнивать со странами СНГ – нашими традиционными партнерами, то дешевле, чем у нас, бензин есть только в Туркменистане – 0,43 доллара, а дизтопливо – только в Азербайджане и Туркменистане, все остальные страны СНГ торгуют дороже», – резюмировал глава минэнерго.