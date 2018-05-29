Канат Бозумбаев: Казахстан планирует принять участие в заседании ОПЕК

Казахстан ведёт консультации со странами, не входящими в ОПЕК, касательно возможного смягчения сделки ОПЕК+. Наиболее активное обсуждение вопроса ведется с Россией. Об этом рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«Мы пока ведем консультации (касательно возможного смягчения сделки ОПЕК+), ничего определенного сказать не могу. (Консультации ведутся) с нашими партнёрами странами не-ОПЕК», - сказал Канат Бозумбаев.

На вопрос с кем из стран не-ОПЕК Казахстан наиболее активно ведёт консультации, глава Минэнерго ответил: «с Российской Федерацией».

Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан планирует принять участие в заседании ОПЕК в конце июня. «Казахстан намеревается участвовать (в заседании ОПЕК в июне). Либо я, либо мой заместитель», - сказал он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН