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Канат Бозумбаев рассказал о перспективах строительства АЭС в Казахстане

11.10.2017 13:22   1031   0

О перспективах строительства АЭС в Казахстане рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев в кулуарах 18-го совещания FNCA (Форум ядерной кооперации в Азии).

По словам главы Минэнерго, в настоящий момент в Казахстане наблюдается профицит электрической энергии.

«Наши мощности по производству электроэнергии на 25-30% больше, чем мы сегодня потребляем. Согласно нашему прогнозу, новые мощности Казахстану нужны будут не ранее чем в 2025 году», - цитирует МИА «Казинформ» Каната Бозумбаева.

Министр также высказался по вопросу возможного строительства АЭС.

«Что касается возможности строительства АЭС, этот вопрос все еще изучается. В этом году национальная компания «Казатомпром» должна начать разработку технико-экономического обоснования. Вы знаете, до этого определенная работа проводилась на участке Курчатов, и была выбрана площадка. Но тогда предполагалось, что это будет выполняться в партнерстве с российскими коллегами, и сбыт будет осуществляться в Россию. Но, в связи с произошедшими событиями, касательно снижения потребления в сибирском энергоузле, российская сторона от сбыта электроэнергии отказалась. Поэтому проект развития не получил. Теперь ТЭО Казатомпром должен сделать, рассмотрев возможности строительства АЭС для нужд Казахстана и после принятия ТЭО можно будет говорить определенно:  будет или не будет станция в Казахстане. Я думаю, раньше времени говорить об этом не стоит», - пояснил Канат Бозумбаев.

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На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    55

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    16

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    43

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беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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