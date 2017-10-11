Канат Бозумбаев рассказал о перспективах строительства АЭС в Казахстане

О перспективах строительства АЭС в Казахстане рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев в кулуарах 18-го совещания FNCA (Форум ядерной кооперации в Азии).

По словам главы Минэнерго, в настоящий момент в Казахстане наблюдается профицит электрической энергии.

«Наши мощности по производству электроэнергии на 25-30% больше, чем мы сегодня потребляем. Согласно нашему прогнозу, новые мощности Казахстану нужны будут не ранее чем в 2025 году», - цитирует МИА «Казинформ» Каната Бозумбаева.

Министр также высказался по вопросу возможного строительства АЭС.

«Что касается возможности строительства АЭС, этот вопрос все еще изучается. В этом году национальная компания «Казатомпром» должна начать разработку технико-экономического обоснования. Вы знаете, до этого определенная работа проводилась на участке Курчатов, и была выбрана площадка. Но тогда предполагалось, что это будет выполняться в партнерстве с российскими коллегами, и сбыт будет осуществляться в Россию. Но, в связи с произошедшими событиями, касательно снижения потребления в сибирском энергоузле, российская сторона от сбыта электроэнергии отказалась. Поэтому проект развития не получил. Теперь ТЭО Казатомпром должен сделать, рассмотрев возможности строительства АЭС для нужд Казахстана и после принятия ТЭО можно будет говорить определенно: будет или не будет станция в Казахстане. Я думаю, раньше времени говорить об этом не стоит», - пояснил Канат Бозумбаев.

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