Канат Бозумбаев: «Все три НПЗ Казахстана будут выпускать авиакеросин»

Все 3 нефтеперерабатывающих завода Казахстана будут производить авиакеросин. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

В ходе своего выступления сегодня на пресс-конференции в Правительстве РК глава Минэнерго отметил, что в Казахстане до модернизации всех НПЗ топливо производил только Шымкентский НПЗ.

«Маленький объем есть в Атырау. Это связано с несовершенством технологий на наших НПЗ и с тем, что Павлодарский НПЗ переориентирован на достаточно тяжелую российскую нефть в части того, что в ней высокое содержание растворенной серы. На этих заводах не было установок по очистке топлива от серы. Теперь в Павлодаре эта установка построена, в Атырау тоже. Эти два завода будут выпускать авиакеросин. Только немного изменится его стандарт - он станет западным», - цитирует МИА «Казинформ» Каната Бозумбаева.

По словам министра, из-за возникшего дефицита топлива в Правительство за помощью обратилось руководство авиакомпании «Эйр Астана».

«Шымкентский НПЗ всегда обеспечивал потребность рынка примерно на 50%, 50% они покупали извне. По большей части в России. Так получилось, что летом прошлого года авиакеросин был нужен самой России. Поэтому российские НПЗ стали отказывать нам в приобретении авиакеросина, и руководитель «Эйр Астаны» Питер Фостер попросил Правительство РК вмешаться», - отметил глава Минэнерго.

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Канат Бозумбаев рассказал, что в итоге была достигнута договоренность о помощи по приобретению авиакеросина в случае необходимости.

«Поэтому вплоть до января 2018 года включительно топливо у «Эйр Астаны» есть. В авиакомпании «Scat», наверное, подумали, что мы тоже должны помогать им в этом вопросе. Это не так. Есть курирующее ведомство в лице МИР РК, которое распределяет графики поставки авиакеросина, который вырабатывается на Шымкентском НПЗ. Мы вырабатываем авиакеросин и говорим - распределяйте среди авиакомпаний сами, раз это дефицит. Это не наш вопрос», - резюмировал министр.