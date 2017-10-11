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Казахстан будет обеспечивать китайские АЭС урановым топливом

11.10.2017 12:43   736   0

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о дальнейших перспективах развития казахстанской урановой отрасли.

Канат Бозумбаев отметил, что на сегодняшний день Казахстан является лидером по добыче урана. Так, по его информации, Нацкомпания «Казатомпром», ее партнерские и дочерние компании, совместные предприятия в целом поставляют на мировой рынок 40% природного урана.

«Это, в принципе, хорошо. Но цель, которую мы сегодня ставим перед отраслью - продолжать оставаться мировым лидером по добыче и продаже урана на мировом рынке, но не ограничиваться этим и постепенно трансформироваться в глобального крупного игрока по торговле продукции более высокого передела, это топливо для атомных станций и по этому пути Казахстан двигается», - пояснил министр в кулуарах 18-го совещания FNCA (Форум ядерной кооперации в Азии).

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Канат Бозумбаев добавил, что некоторые переделы в урановой отрасли в Казахстане на сегодняшний день отсутствуют.

«Вы знаете, что несколько переделов нет в Казахстане и поэтому у нас создано совместное предприятие с нашими российскими партнерами там, где можно проводить операции по обогащению урана. По конверсии мы сейчас работаем, но и с китайскими партнерами в 2019 году завершится строительство завода по производству топливных сборок. В 2019-2020 годах начнется обеспечение ими первых пяти электростанций в Китае», - цитирует МИА «Казинформ» главу Минэнерго.

Канат Бозумбаев рассказал о перспективах строительства АЭС в Казахстане

Министр уверен, что выбранный курс для дальнейшего развития отрасли является перспективным и положительным.

«Направление РК  по развитию урановой отрасли правильное. Максимальная доходность от следующих переделов должна оставаться в нашей стране, и мы сегодня прорабатываем аналогичные проекты как с китайскими партнерами, так и с нашими арабскими друзьями, которые собираются строить десятки АЭС, а также с нашими коллегами с Украины мы в стадии обсуждения, с РФ в постоянном диалоге находимся», - заключил Канат Бозумбаев.

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    55

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
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    43

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беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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