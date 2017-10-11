Казахстан будет обеспечивать китайские АЭС урановым топливом

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о дальнейших перспективах развития казахстанской урановой отрасли.

Канат Бозумбаев отметил, что на сегодняшний день Казахстан является лидером по добыче урана. Так, по его информации, Нацкомпания «Казатомпром», ее партнерские и дочерние компании, совместные предприятия в целом поставляют на мировой рынок 40% природного урана.

«Это, в принципе, хорошо. Но цель, которую мы сегодня ставим перед отраслью - продолжать оставаться мировым лидером по добыче и продаже урана на мировом рынке, но не ограничиваться этим и постепенно трансформироваться в глобального крупного игрока по торговле продукции более высокого передела, это топливо для атомных станций и по этому пути Казахстан двигается», - пояснил министр в кулуарах 18-го совещания FNCA (Форум ядерной кооперации в Азии).

Канат Бозумбаев добавил, что некоторые переделы в урановой отрасли в Казахстане на сегодняшний день отсутствуют.

«Вы знаете, что несколько переделов нет в Казахстане и поэтому у нас создано совместное предприятие с нашими российскими партнерами там, где можно проводить операции по обогащению урана. По конверсии мы сейчас работаем, но и с китайскими партнерами в 2019 году завершится строительство завода по производству топливных сборок. В 2019-2020 годах начнется обеспечение ими первых пяти электростанций в Китае», - цитирует МИА «Казинформ» главу Минэнерго.

Канат Бозумбаев рассказал о перспективах строительства АЭС в Казахстане

Министр уверен, что выбранный курс для дальнейшего развития отрасли является перспективным и положительным.

«Направление РК по развитию урановой отрасли правильное. Максимальная доходность от следующих переделов должна оставаться в нашей стране, и мы сегодня прорабатываем аналогичные проекты как с китайскими партнерами, так и с нашими арабскими друзьями, которые собираются строить десятки АЭС, а также с нашими коллегами с Украины мы в стадии обсуждения, с РФ в постоянном диалоге находимся», - заключил Канат Бозумбаев.