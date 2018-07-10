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Казахстан и Швейцария увеличат торговлю драгметаллами

10.07.2018 19:19   667   0

По итогам встречи между министром по инвестициям и развитию РК Женисом Касымбеком с главой департамента экономики, образования и исследовании Швейцарии Йоxанном Шнайдер-Амманном подписано Совместное заявление о намерении заключения Соглашения о взаимном признании пробирного клейма на драгоценных металлах и изделиях из них, сообщила пресс-служба МИР РК.

Заключение данного соглашения будет способствовать увеличению торговли данных товаров между странами, откроет возможность взаимного выхода на рынки производителей, говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 2016 году был принят национальный Закон Республики Казахстан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в этой связи, расширение сотрудничества по данному направлению является актуальным вопросом.

С подписанием Совместного заявления предстоит дальнейшая процедура внутригосударственного согласования и принятие соответствующего Соглашения между Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации и Правительством Республики Казахстан по взаимному признанию пробирного клейма на драгоценных металлах и на изделиях из них.

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Во время визита делегация из Швейцарии ознакомилась с производственными мощностями ТОО «Порт Курык», ТОО «Актауский морской северный терминал», субзоны №1 СЭЗ «Морпорт Актау», ТОО «Kazakhstan Pipe Traders» (Tenaris) и АО «Arcelor Mittal Tubular Products».

Женис Касымбек отметил, что за 2017 год внешнеторговый оборот между Казахстаном и Швейцарией превысил $3 млрд, что на 14% выше по сравнению с 2016 годом. Экспорт Казахстана в Швейцарию за аналогичный период также увеличился на 14%.

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«Швейцария для нас является стратегическим и важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европе. Наша сегодняшняя встреча – это очередное подтверждение твердого намерения в дальнейшем укреплении торгово-экономических связей, расширения сфер взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес», - отметил министр по инвестициям и развитию РК.

За последние 12 лет валовый приток прямых инвестиций из Швейцарии в Казахстан превысил $20 млрд. На сегодня в Казахстане действуют более 300 совместных предприятий с участием швейцарского капитала в таких отраслях, как энергетика, транспорт, инновации, медицина и др.

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Фото: Pixabay

  • Источник:
  • МИР РК
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Даурен Абаев
Министр информации и коммуникаций РК
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