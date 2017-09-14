Казахстан начал экспорт аральской соли в Азербайджан

В Азербайджан отправлен первый вагон аральской соли. Об этом сообщил вице-президент АО «Аралтуз» по реализации и маркетингу Евгений Король, представляющий компанию на 26 международной специализированной выставке «World Food Moscow», которая прошла в Москве с 11-14 сентября.

«Предприятие завоевало 13 % российского рынка соли. Мы поставляем продукцию и в Кыргызстан, недавно отправили первый вагон соли в Азербайджан. В будущем планируем наладить экспорт в Китай и страны Восточной Европы», - цитирует МИА «Казинформ» президента АО «Аралтуз».

Как отмечается, в выставке предприятие принимает участие в целях привлечения партнеров.

Евгений Король также отметил, что в скором будущем АО «Аралтуз» планирует запустить производство кальцинированной соды, востребованной в металлургической, химической и других видах промышленности.

«В частности, будет использоваться в производстве стекла в Кызылорде. Мощность завода - до 300 тысяч тонн продукции в год», - пояснил Евгений Король.

Стоит отметить, это будет единственный в стране завод, выпускающий кальцинированную соду, который покроет 75% всей потребности республики в этой продукции. Сегодня 100% рынка кальцинированной соды представлено импортной продукцией.

Казахстан может стать крупнейшим нефтедобытчиком

АО «Аралтуз» - крупнейший казахстанский производитель пищевой йодированной и технической соли. Предприятие производит широкий ассортимент продукции: соль поваренная пищевая в мягкой и твердой упаковке разной степени помола, соль кормовая брикетированная (лизунец), соль таблетированная, а также соль поваренная для технических нужд. Производство компании базируется в Аральском районе, Кызылординской области со штатом сотрудников свыше 1200 человек.