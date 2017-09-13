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Казахстан отвергает обвинения России по сахару

13.09.2017 16:49   1124   1 Автор: Салим Сакенов

Казахстан не согласен с претензиями России в отношении недобросовестной политики на сахарном рынке, заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. 

"Нам это известно (о претензиях РФ и планируемых ограничениях по ввозу сахара из Казахстана и Белоруссии - авт.). (...) Говорилось о том, что Казахстан ведёт себя недобросовестным способом. Ни в коем случая это не так", - заявил министр. 

Он напомнил, что при формирования Таможенного союза, Евразийского экономического союза "все страны брали определённые переходные положения". "В том числе - переходное положение о том, что у нас будет льгота по ввозу тростникового сахара, сахара-сырца из третьих стран. Она у нас есть до 2018 года. Соответственно, никаких нарушений со стороны Казахстана нет", - уверен Сулейменов

Он подчеркнул, что квота устанавливается "исходя из наших потребностей". То есть лишнего сахара для того, чтобы потом экспортировать хоть в Кыргызстан, хоть в Китай, как и в Россию у нас нет. Эта квота устанавливается специально на том уровне, чтобы покрыть собственную потребность. Поэтому говорить о том, что мы возим сахар из третьих стран, а затем его реэкспортируме в Россию не приходится", - заявил министр. 

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При этом глава миннацэкономики напомнил, что "в любом случая у нас обеспечено свободное передвижение товаров, и на любые барьеры, которые будут те или иные государства выдвигать, мы будем очень оперативно и быстро реагировать". "Но надеемся, что всё это решится в конструктивном ключе", - заключил он. 

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Напомним, что Российская Федерация прорабатывает ограничение ввоза сахара из Белоруссии и Казахстана.

По мнению министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Казахстан и Беларусь беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России.

В результате производство российского сахара стало неконкурентоспособным, указывает Ткачев, "наши предприятия в убытках – многие в предбанкротном состоянии". По его словам, Министерство сельского хозяйства РК должно принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

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