Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 6,2% в 2018 году

Правительство Казахстана прогнозирует объем добычи нефти в 2018 году на уровне 86 млн тонн, сообщил сегодня министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

"Объем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году", - сказал Тимур Сулейменов на заседании правительства в Астане.

Прогноз добычи на 2017 год составляет 81 млн тонн. Таким образом, по прогнозу, в 2018 году добыча возрастет на 6,2%. Министр энергетики Канат Бозумбаев ранее заявлял, что добыча нефти может превысить прогноз.

В 2016 году в Казахстане было добыто 78 млн тонн нефти.