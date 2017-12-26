Казахстан закупит у фермеров 2 млн тонн пшеницы

Союзу фермеров Казахстана удалось достигнуть договоренности с правительством – государство закупит пшеницу урожая 2017 года. Об этом было официально объявлено сегодня, на совещании правительства. Цена – 42 000 тенге за тонну пшеницы 3-го класса, с учетом НДС.

Напомним, отечественный рынок зерновых «встал» из-за коллапса с вагонами-зерновозами и сильным давлением российского рынка. Отечественные крестьяне не могли реализовать свой урожай, накопились долги по кредитам и заработной плате. В сложной ситуации оказались не только мелкие фермеры, но и крупные, устойчивые аграрии. Обращение Союза фермеров на имя главы правительства Бахытжана Сагинтаева было направлено в первых числах ноября, после чего СФК поднимал данный вопрос на различных совещаниях в кабмине, рабочих группах при МСХ, в ходе видеоконференцсвязи с регионами и других площадках.

В проблеме пришлось разбираться только что пришедшему министру сельского хозяйства, по совместительству первому премьер-министру Умирзаку Шукееву. Он провел несколько совещаний по этому вопросу.

Вчера, 25 декабря, на заседании Госкомиссии по вопросам модернизации экономики РК было принято решение провести интервенцию на рынке: опоздали на пару месяцев с закупом пшеницы, тем не менее это хорошая новость для казахстанских аграриев.

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"Без ложной скромности отмечу, что это достижение Союза фермеров, так как именно мы изо дня в день поднимали этот вопрос, используя всевозможные площадки. Регионы поддержали, спасибо им. И спасибо Бахытжану Абдировичу за понимание. В любом случае, это всего лишь один шаг. Предстоит масса работы. Теперь из срочных задач – это вопрос автоматизации субсидирования, проблема финансирования подготовки и проведения предстоящей посевной. Отчасти вопрос нехватки финансов можно решить за счет внедрения аграрных расписок, законопроект о которых Союз фермеров уже разработал и предложил Минсельхозу на рассмотрение. Надеемся, аграрные расписки сделают зерновой рынок не только прозрачным, но и более гибким. Это позволит снизить вероятность возникновения подобных кризисов в будущем. Кроме того, Союзу фермеров предстоит работа над изменениями в законодательстве о страховании в растениеводстве. Наконец, нужно разработать долгосрочные механизмы господдержки отрасли. Да и в целом утвердить аграрную политику, хотя бы на ближайшие 3-5 лет, - говорит председатель Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов.

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На региональные власти, НПП и Союз фермеров Казахстана решением госкомиссии возложено обеспечение прозрачности и доступности. Будут созданы специальные рабочие группы под председательством заместителей акимов областей, представителей НПП и Союза фермеров Казахстана.