Казахстанские и итальянские аграрии реализуют инвестпроекты в сфере АПК

На прошлой неделе в Риме состояись VIII заседание Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену (МРГ) и бинес-форум.

Участие в форуме приняла казахстанская делегация, в составе которой были представители аграрного сектора — директор департамента по взаимодействию с инвесторами НУХ «КазАгро» Руслан Тураров, главный менеджер НК «Kazakh Invest» Сауле Сабыр, заместитель акима Костанайской области Меиржан Мырзалиев, а также предприниматели из СПК «Тобол», ТОО «Гранд», ТОО «Бисенали».

Делегация из Казахстана в целях изучения опыта возделывания сельскохозяйственных культур и обсуждения возможностей проработки инвестиционных проектов в направлении АПК посетила итальянские предприятия аграрного сектора.

Результатом проведенных переговоров стала договоренность о сотрудничестве по проработке вопросов реализации совместных инвестпроектов с внедрением технологий глубокой переработки сельхозпродукции между Kazakh Invest, «КазАгро», акиматом Костанайской области и торгово-промышленной палатой Милана и Ломбардии, объединяющей более 9 тыс. итальянских предприятий.

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В завершение форума участники прокомментировали итоги проведенных встреч.

«В течение четырех дней мы посетили ряд предприятий, занимающихся переработкой сельхозтоваров, но хотелось бы отметить компанию PAVAN, предприятие с 60-летним опытом работы. Мы хотим создать совместное предприятия по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, что очень актуально для нашего региона», — сказал заместитель акима Костанайской области Меиржан Мырзалиев.

По данным акимата, Костанайская область имеет около 6 млн га земли и выращивает качественные сорта пшеницы. В год урожай достигает порядка 183 тыс. тонн твердых сортов с клейковиной более 25%, но весь объем экспортируется в соседние страны в качестве сырья. Между тем, руководство области в соответствии с поручением главы государства ставит перед собой цель добавить стоимость этим продуктам и продавать как конечный продукт.

Руководитель ТОО «Гранд» Андрей Емельянов рассказал перспективах сотрудничества с итальянскими компаниями: «Казахстан – плодородная земля и мы давно научились выращивать пшеницу, но перерабатывать в продукты конечного использования с применением своего оборудования, к сожалению нет. В период нашего пребывания в Италии, мы посетили ряд предприятий, заводов, но хотелось бы отметить завод по производству оборудования для пищевой промышленности компании FAVA».

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Также в ходе поездки казахстанская делегация встретилась с руководством компании Bonifiche Ferraresi. Данная встреча организована «КазАгро» в рамках подписанного меморандума между двумя холдингами.

По прибытию казахстанской стороной будут направлены конкретные предложения по сотрудничеству и созданию совместных предприятий. Следует отметить, что представители казахстанского сельхозбизнеса впервые приняли участие в данном форуме.

Справка:

FAVA (основана в 1937 г.) разработала и запатентовала первые машины, способные высушивать продукт в непрерывном процессе, создавая предпосылки для внедрения и последующего продвижения автоматизации в макаронной промышленности, обеспечивающая сегодня 40% мирового рынка оборудованием в данном сегменте. К примеру, на оборудовании данной компании работают следующие марки производителей макарон: Andalini, Barilla, PastaZara, DeCecco, Melissa, Goody, Ronzoni, Zar Macaron, Baronia, Colussi.

Bonifiche Ferraresi - итальянский сельскохозяйственный холдинг, занимающийся выращиванием и сбытом сельхозпродукции (холдинг имеет около 5500 га.). Компания занимается возделыванием риса, кукурузы, пшеницы твердой и мягкой сортов, ячменя, сахарной свеклы, люцерны, подсолнечника, сои, садовых растений и фруктов, а также животноводством. В рамках данной встречи были представлены все основные институты холдинга: Fruges SAS, IBF Servizi S.p.A, CNR-IREA, SIS, OCRIM, CHIGI, OCRIM, CDP, а также посещена животноводческая ферма — специализирующаяся на развитие гольштинской мясо-молочной породы.

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