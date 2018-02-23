Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстанские и итальянские аграрии реализуют инвестпроекты в сфере АПК

23.02.2018 14:44   938   0

На прошлой неделе в Риме состояись VIII заседание Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену (МРГ) и бинес-форум.

Участие в форуме приняла казахстанская делегация, в составе которой были представители аграрного сектора — директор департамента по взаимодействию с инвесторами НУХ «КазАгро» Руслан Тураров, главный менеджер НК «Kazakh Invest» Сауле Сабыр, заместитель акима Костанайской области Меиржан Мырзалиев, а также предприниматели из СПК «Тобол», ТОО «Гранд», ТОО «Бисенали».

Делегация из Казахстана в целях изучения опыта возделывания сельскохозяйственных культур и обсуждения возможностей проработки инвестиционных проектов в направлении АПК посетила итальянские предприятия аграрного сектора.

Мурат Темирханов считает программу «Нурлы жер» неэффективной...
За счет государства построят достаточно большие объемы квадратных метров, однако это не решит долгосрочных проблем по доступности жилья для всего насе...

Результатом проведенных переговоров стала договоренность о сотрудничестве по проработке вопросов реализации совместных инвестпроектов с внедрением технологий глубокой переработки сельхозпродукции между Kazakh Invest, «КазАгро», акиматом Костанайской области и торгово-промышленной палатой Милана и Ломбардии, объединяющей более 9 тыс. итальянских предприятий.

Мурат Темирханов считает программу «Нурлы жер» неэффективной

В завершение форума участники прокомментировали итоги проведенных встреч.

«В течение четырех дней мы посетили ряд предприятий, занимающихся переработкой сельхозтоваров, но хотелось бы отметить компанию PAVAN, предприятие с 60-летним опытом работы. Мы хотим создать совместное предприятия по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, что очень актуально для нашего региона», — сказал заместитель акима Костанайской области Меиржан Мырзалиев.

Материалы по теме

Мурат Темирханов считает программу «Нурлы жер» неэффективной

Цены на нефть снижаются: Brent опустилась ниже $65 за баррель

Генсек ОПЕК: сделка ОПЕК+ выполнена на 133% в январе

Костанайские фермеры предлагают удешевить ГСМ

Polymetal приобретет 50% крупнейшего в России месторождения серебра

По данным акимата, Костанайская область имеет около 6 млн га земли и выращивает качественные сорта пшеницы. В год урожай достигает порядка 183 тыс. тонн твердых сортов с клейковиной более 25%, но весь объем экспортируется в соседние страны в качестве сырья. Между тем, руководство области в соответствии с поручением главы государства ставит перед собой цель добавить стоимость этим продуктам и продавать как конечный продукт.

Руководитель ТОО «Гранд» Андрей Емельянов рассказал перспективах сотрудничества с итальянскими компаниями:  «Казахстан – плодородная земля и мы давно научились выращивать пшеницу, но перерабатывать в продукты конечного использования с применением своего оборудования, к сожалению нет. В период нашего пребывания в Италии, мы посетили ряд предприятий, заводов, но хотелось бы отметить завод по производству оборудования для пищевой промышленности компании FAVA».

Цены на нефть снижаются: Brent опустилась ниже $65 за баррель

Также в ходе поездки казахстанская делегация встретилась с руководством компании Bonifiche Ferraresi. Данная встреча организована «КазАгро» в рамках подписанного меморандума между двумя холдингами.

По прибытию казахстанской стороной будут направлены конкретные предложения по сотрудничеству и созданию совместных предприятий. Следует отметить, что представители казахстанского сельхозбизнеса впервые приняли участие в данном форуме.

Справка:

FAVA (основана в 1937 г.) разработала и запатентовала первые машины, способные высушивать продукт в непрерывном процессе, создавая предпосылки для внедрения и последующего продвижения автоматизации в макаронной промышленности, обеспечивающая сегодня 40% мирового рынка оборудованием в данном сегменте. К примеру, на оборудовании данной компании работают следующие марки производителей макарон: Andalini, Barilla, PastaZara, DeCecco, Melissa, Goody, Ronzoni, Zar Macaron, Baronia, Colussi.

Bonifiche Ferraresi - итальянский сельскохозяйственный холдинг, занимающийся выращиванием и сбытом сельхозпродукции (холдинг имеет около 5500 га.). Компания занимается возделыванием риса, кукурузы, пшеницы твердой и мягкой сортов, ячменя, сахарной свеклы, люцерны, подсолнечника, сои, садовых растений и фруктов, а также животноводством. В рамках данной встречи были представлены все основные институты холдинга: Fruges SAS, IBF Servizi S.p.A, CNR-IREA, SIS, OCRIM, CHIGI, OCRIM, CDP, а также посещена животноводческая ферма — специализирующаяся на развитие гольштинской мясо-молочной породы.

Генсек ОПЕК: сделка ОПЕК+ выполнена на 133% в январе

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В феврале в результате спецоперации на границе Казахстана были задержаны 35 человек, замешанные в контрабанде товаров через таможенные посты. Как Вы думаете, после этого инцидента снизится ли контрабанда товаров на границе?
  • 1. Конечно, да

  • 2. Да, но ненадолго

  • 3. Нет, ничего не изменится

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ

  • 5. Наоборот, увеличится

  • 1. Конечно, да
    2

  • 2. Да, но ненадолго
    4

  • 3. Нет, ничего не изменится
    5

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ
    22

  • 5. Наоборот, увеличится
    1

Цифра дня
12,5 млрд
долларов США
составляет бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане
Цитата дня
И вот сижу я. Человек, который вообще не имеет к этому никакого отношения, нет разговоров, нет фактов передачи взяток, придумываются какие-то эпизоды. Обвинение просит мне 12 лет лишения свободы, а людям, которые брали взятки - 2-3 года. Я не считаю, что обвинение руководствуется здесь законом и справедливостью
Куандык Бишимбаев
Бывший министр национальной экономики РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное