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Казахстанские и китайские компании создадут в ЗКО откормочную площадку

11.09.2017 17:52   948   0

11 сентября казахстанские ТОО «Батыс Марка Ламб» и «Green Plant», а также китайская агротехническая компания «Чжэн И Агротехнолоджи Ко. Лтд» подписали меморандум о совместной реализации проекта в ЗКО.

«Документ подписан в рамках визита казахстанской делегации в город Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района КНР для участия в 14-ой ЭКСПО «Китай-АСЕАН», - сообщает МИА «Казинформ».

Таким образом, организации из Казахстана и Китая создадут в ЗКО  современную откормочную площадку мощностью до 30 тысяч голов единовременного содержания и откорма мелкого рогатого скота с последующим забоем на базе ТОО «Батыс Марка Ламб» и экспортом в КНР.

Как сообщается, для проекта потребуется 47 миллионов долларов инвестиций. Реализовать его планируется до конца 2018 года.

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Учредитель ТОО «Батыс Марка Ламб» Ракымжан Исмагамбетов отметил, что в настоящее время откормочной площадки такой мощности в РК не существует.

«Второй фазой проекта станет завоз маточного поголовья для обеспечения стабильных поставок на экспорт. Планируем завозить для разведения в основном овец романовской породы», - сообщил Ракымжан Исмагамбетов.

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Об экспортных возможностях совместного производства рассказал руководитель ТОО «Green Plant» Давид Варагян.

«На сегодняшний день наша компания поставляет в Иран из Уральска баранину в охлажденном виде. С китайской стороны полностью готов терминал для приема любых мясных продуктов», - рассказал Давид Варагян.

Он также отметил, что  в конце июня 2017 года совместно с китайскими партнерами на территории СУАР был открыт таможенный логистический центр с функциями склада временного хранения (СВХ), предназначенный для хранения до 800 тонн замороженного мяса.

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