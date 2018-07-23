Казахстанские и зарубежные эксперты обсудили вопросы развития горного туризма в Алматинском регионе

20 июля в рамках III Международного горного спортивного фестиваля International Mountain Sports Festival на горнолыжном курорте Шымбулак близ Алматы состоялся традиционный Международный горный форум «Механизмы развития горного туризма и массового спорта в Алматы: сегодня и завтра».

В форуме приняли участие более 150 человек. Это и ведущие специалисты отрасли, и работники турагентств, и гиды. А также спортсмены, экологы, студенты, представители МСБ.

Участники и гости форума обсудили развитие глобального рынка горного туризма, роль и место Алматы на этом рынке, влияние туристической отрасли на развитие экономики горда и региона, а также проблемы и барьеры, с которыми в процессе своей работы вынуждены сталкиваться игроки отрасли.



Заместитель акима Алматы Асель Жунусова озвучила некоторые статистические данные, иллюстрирующие развитие туризма.

Так, на долю Алматы приходится пятая часть всех посещений, включая поездки внутри страны и 40% визитов зарубежных гостей. На протяжении последних трех лет количество туристов, приезжающих в город, росло на 14% в год, а в прошлом году благодаря проведению Универсиады был зафиксирован рост на 20%. В период с января по май 2018 через аэропорт прибыли 232 тыс иностранных туристов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Результаты проведенного среди казахстанских и иностранных туристов опроса свидетельствуют, что 60% иностранных туристов выбирает Алматы ради экотуризма, а 55% казахстанских туристов больше привлекает наличие активностей и развлечений. Сочетание первозданной природы и мегаполиса с его современными развлечениями является одной из уникальных особенностей нашего города. Наблюдается рост интереса к Алматы на мировой платформе TripAdviser: за два года количество просмотров микросайта Алматы увеличилось в 140 раз, его посещают преимущественно граждане России, США, Великобритании, Индии, Германии. Заметен большой интерес к экотуризму.

Акимат Алматы совместно с Иле-Алатуским национальным парком, коллегами из Алматинской области, компанией «Казахтуризм» начал работу над мастер-планом по развитию горного туризма. Он предусматривает появление новых горнолыжных курортов, так и обустройство горных маршрутов до хайкинга и трекинга общей протяженностью более 500 км.



Данные официальной статистики подтвердили представители бизнеса. По словам вице-президента по маркетингу и продажам авиакомпании Air Astana Ричарда Леджера, летом 2017 года количество туристов по сравнению с предшествующим годом увеличилось на 17%.

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Однако, проблема в том, что гости из-за рубежа редко приезжают в Казахстан не в деловую поездку или не для визита к родственникам. Из 6,5 млн иностранных туристов, посетивших нашу страну в 2016 году, только 50 тыс приехали, чтобы провести здесь отпуск.

По мнению эксперта, ключевая проблема казахстанского туризма - в недостаточной дистрибуции продукта на международном рынке.

«Когда пользователь заходит на туристический портал, например, Австралии, он получает не только полную информацию о местных достопримечательностях, но и список туроператоров, которые работают на домашнем рынке потенциального туриста. На сайте Kazakhstan.org он тоже видит информацию о достопримечательностях и форму с просьбой отправить e-mail. А иностранцы не будут писать письмо, им нужны партнеры с местных рынков. Турист, который ничего не знает о Казахстане, вряд ли захочет провести здесь две недели, не зная точно, что его ждет», - считает Ричард Леджер.



Air Astana предложила транзитным пассажирам своих рейсов стоповер - программу, включающую несколько ночей проживания в отеле и осмотр достопримечательностей, брендированный международный метод, основанный на местном контенте и повышающий известность страны на международном рынке. Программа действует в Алматы и Астане. Национальный перевозчик распространил ее на 40 тыс турагентов во всем мире, а также разместил доступ к нему на своем сайте. За первые шесть месяцев этого года стоповер набрал 9 тыс койконочей, продуктом воспользовались 50 тыс туристов.



С тем, что Казахстан не в полной мере использует потенциал своих туристских объектов, согласен и генеральный директор горного курорта Шымбулак Ержан Еркинбаев.

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До проведенной в 2010 году реконструкции в выходной день курорт посещали 1000 человек, сейчас каждую субботу и воскресенье на Шымбулак приезжают в высокий сезон до 15000 человек. Ежегодно количество посетителей растет, в этом году уже достигло 600 тыс человек.



«Шымбулак избалован отсутствием конкуренции, но мы понимаем, что он ограничен с точки зрения рельефа, протяженности трасс. Сегодня в пиковые дни мы видим, что курорт задыхается, а это отражается на травматизме и на качестве сервиса. Если в Алматинском регионе будет несколько курортов с легкими, доступными трассами не только для профессионалов, но и для новичков, детей, людей пожилого возраста, это привлечет иностранных туристов, и в рпезультате выиграют все», - считает Ержан Еркинбаев.

Он также затронул вопрос доступности пеших горных маршрутов не только для подготовленных людей, но и для представителей маломобильных групп – людей с ограниченными возможностями, родителей с маленькими детьми.



Вице-президент Казахстанской ассоциации въездного и внутреннего туризма KITA, руководитель проекта экстремального туризма ACT Adventure Анатолий Савичев рассказал, что горные районы Алматинской области могут похвастаться не только горнолыжными трассами, но и маршрутами для конных групп, местами, подходящими для полетов на параплане, для любителей велоспорта и езды на квадроциклах.

Туристам-любителям в районе ущелий Шымбулак и Малое Алматинское доступно около 15 вариантов круговых походов одного дня, маршруты для альпинистских восхождений, такие ресурсы есть не у всех горных систем.

«Преимущество местного продукта - огромное количество горных маршрутов, дикие и нехоженные тропы, одна из основных фишек - отсутствие межсезонья. Безопасность – важнейший из элементов, необходимых для того, чтобы иностранный турист доверял нашим горам и курортам. Если на зарубежном горнолыжном курорте турист сломает ногу, его тут же заберут в госпиталь на вертолете. На курортах Франции при покупке ски-пасс туристу предлагают купить полис. У нас можно внедрить систему продажи полисов онлайн и в кассах горнолыжных курортов, но пока нет адекватных систем страховки туристов», - считает Анатолий Савичев.

Очень важна регулярная организация семинаров и практических тренингов по безопасности для местных туристов, ведь чем больше навыков будет иметь местный турист, тем более безопасно иностранные гости будут чувствовать себя в наших горах.



Опытом своей работы в области развития горного туризма поделились зарубежные участники форума. Известный шведский путешественник Йохан Нильсон, посол Международного союза охраны природы, посол фонда Snow Leopard Foundation, рассказал о собственном более чем 20-летнем опыте путешествий по 169 странам и разным горным системам (Йохан Нильсен покорил более 70 пиков). Шведский путешественник затронул актуальную для самых разных стран мира тему заботы об окружающей природе. Огромное количество мусора скопилось даже на самых высоких пиках, включая Эверест, отметил он.

В течение трех лет Нильсон с коллегами организовывали экспедицию, в которой приняли участие в общей сложности 250 человек. Участники экспедиции собрали и спустили с высочайшей вершины мира 15 тонн мусора. Причем выбрасывают его главным образом не туристы, а местные жители.

«Мне кажется, люди просто не понимают красоту местности, в которой они живут. Поэтому нужно не только развивать инфраструктуру, но проводить информационную работу среди местных жителей, а также внедрять систему штрафов за оставленный мусор и систему, которая стимулировала бы жителей горных систем содержать в чистоте окружающую природу, в том числе уникальные горы», - прокомментировал Йохан Нильсон.



Для того, чтобы привлечь туристов, Казахстан должен быть готов открыться миру и своим гостям, несмотря на разницу в традициях и менталитете, считает Лукас Маршанд, генеральный директор горнолыжного курорта Les Portes du Mont Blanc, в период с 2010 по 2014 год поработавший на Шымбулаке.

«На моей родине во Франции есть деревни, которые в течение последних 50-60 лет живут только за счет туризма. И хотя от коренных жителей этих деревень приходится слышать нелестные оценки в адрес гостей из столицы, все понимают, что если бы не туристы, то этих населенных пунктов давно бы не было», - утверждает французский специалист.



По его мнению, туристский проект делает успешным операционная деятельность. За последние 15-20 лет туризм глобализировался, и глобализация изменила все: туристы путешествуют по всему миру, сравнивают, делятся опытом в интернете, и все это заставляет игроков туристкой отрасли постоянно улучшаться и совершенствоваться. Большое значение имеет позиционирование курорта и умение обеспечить так называемый вау-эффект.

«Средние стандарты больше не привлекают туриста. Это не значит, что у администрации курорта должен быть большой бюджет. Можно начинать долго, но недопустимо делать средний проект. Очень важно с самого начала вовлечь в проект будущего оператора, чтобы на старте оговорить все детали проекта», - поделился опытом развития успешных проектов горных курортов Луис Маршанд.



С мнением гостя из Франции относительно глобальных масштабов современного туризма согласился исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» (Россия) Александр Агамов. Согласно озвученным им данным, в 2017 году число туристических прибытий в Казахстан из России составило 65 тыс поездок, тогда как в Грузию - 166 тыс. Из этого эксперт делает вывод, что россиянам мало известно о туристских возможностях Казахстана. Представитель российской туриндустрии, основываясь на опыте собственной страны, посоветовал ориентироваться на наиболее привлекательные с точки зрения прибытия потенциальных туристов рынки, а такими для Казахстана эксперт видит Китай, Южную Корею, Иран и Индию.

«Это разные рынки, и они заточены под разные развлечения. Китайцев интересует экологический туризм, причем не просто созерцательный отдых, а активный, познавательный туризм в сочетании с дегустацией продуктов. В Китае каждый год количество туристских выездов увеличивается на 10 млн человек, и капризный китайский турист учит весь мир создавать абсолютно новое лицо индустрии гостеприимства», - констатировал Александр Агамов.

Российский эксперт посоветовал казахстанским коллегам привозить на горные курорты своей страны селебрити из тех стран, откуда желательно было бы привлечь туристов. И пусть они приедут в Алматы на одну ночевку, но потом привезут туристов.



Гость из Австрии, глава торгового отдела австрийского посольства в Казахстане Михаэль Мюллер заострил внимание на юридических аспектах развития горного туризма на примере своей страны. Главные игроки на рынке горного туризма Австрии - ассоциации, главная из которых, Австрийский альпийский клуб, в котором состоят свыше 500 тыс членов. Клубы управляют более чем 20 тыс км горных троп и дорог, причем это делают волонтеры - люди, которые с удовольствием выполняют эту работу. Клуб несет ответственность за то, чтобы на дороге были установлены правильные знаки, проложены правильные маршруты. Вторая составляющая развития горного туризма в Австрии - федеральные земли. Им принадлежит важная роль в финансировании инфраструктуры, организации сотрудничества с частными компаниями.

«Туризм может стать очень успешным направлением, дело в координации, в том, чтобы и местные, и иностранные туристы могли получить интересный для себя пакет предложений и полную информацию о горных маршрутах, о том, где найти гида, с кем оставить детей или взять в аренду велосипед. Человек приезжает на отдых, и ему совсем не хочется самостоятельно решать проблемы», - утверждает Михаэль Мюллер.



«Вашим курортам не хватает объектов МСБ, здесь не так много ресторанов и развлечений», - поделился своими наблюдениями Александр Агамов.

Для туристов, приезжающих на горные курорты Алматинской области, одним из неприятных открытий действительно может стать дефицит объектов индустрии туризма и гостеприимства, отвечающих современным международным стандартам, согласился президент Национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса "HORECA Казахстан" Игорь Копайлов. Прежде чем открыть ресторан в горной местности, надо досконально изучить все «за» и «против».

Успешность развития ресторанного бизнеса в горной местности связана с наличием горнолыжных курортов и отелей, горных рек и озер, которые дают возможность развивать водные виды спорта, природных парков и заповедников, в которых гости могут познакомиться с национальной кухней.

По словам Игоря Копайлова, развитию ресторанной индустрии в горных районах Казахстана мешают в первую очередь сложности с получением разрешения на застройку в горной зоне. Серьезной проблемой может стать уход шеф-повара и проблема текучки кадров. Так, примерно в 50% ресторанов персонал обновляется за год примерно на 30-40%.



В рамках форуме состоялась пресс-конференция, в ходе которой казахстанские и зарубежные спикеры ответили на вопросы СМИ.

Представители казахстанской индустрии туризма и ассоциаций, специализирующихся на развитии активных видов спорта, выразили готовность поддержать акимат Алматы в организации мероприятий, способствующих популяризации горного туризма и активных видов отдыха.

Фото: пресс-службы акимата Алматы