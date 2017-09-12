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Казахстанский автопром вытеснит китайский транспорт с рынка

12.09.2017 13:32   287   0

В Министерстве по инвестициям и развитию прокомментировали ситуации массового ввоза китайских автомобилей на казахстанский рынок. Эксперты считают, что на сегодняшний день  отечественный рынок за счёт импорта компенсирует лишь первоначальную потребность в спецтехнике. Со временем китайские грузовики и автобусы заменят на казахстанские аналоги.

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Мейрам Пшембаев отметил, что в настоящее время казахстанский автопром полностью сосредоточен на локализации производства.

Он напомнил, что сегодня отечественный рынок наполнен автомобилями из Китая и Европы.

«Конечно, автопром у нас – новая отрасль в машиностроении, с каждым годом объёмы производства растут. Самое главное требование в рамках нашего участия в ЕАЭС – 50% локализации мы обязаны делать у себя, иначе мы просто не сможем эти машины продавать даже в пределах нашего союза. Учитывая, что потребности рынка невозможно сейчас закрыть существующими двумя заводами. Сейчас есть потребность и есть клиент, готовый продать эти машины – Россия, Германия, Китай. Я бы не сказал, что это прямо так критично», – отметил министр, отвечая на вопрос Informburo.kz на брифинге в СЦК по машиностроению.

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Министр напомнил, что в республике уже налажено производство грузовых автомобилей в Кокшетау, где, в частности, производятся грузовой и пассажирский транспорт.

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«У нас также развивается совместное производство по грузовым автомобилям в Кокшетау, мы КамАЗы выпускаем, автобусы мы тоже выпускаем. Есть ниши, над которыми нам ещё предстоит работать. Грузовой транспорт, спецтранспорт, у нас ещё достаточно импорта, над которым надо работать и замещать этот импорт. Машины из Китая замещаться естественным образом со временем», – пояснил Мейрам Пшембаев.

Напомним, в этом году начался новый этап завоза автомобилей из Китая  в Казахстан. В частности, корпорация Foton привезла на казахстанский рынок новые адаптированные под суровые условия СНГ грузовики, пассажирский и легковой транспорт.

Как отмечается, 8 отдельных серий автомобилей призваны покрыть все коммерческие сферы перевозок.

В текущем году были представлены Van-Toano, внедорожник-Sauvana, автобус-AUV, а также особенная серия супергрузовиков Auman EST и Aumark S, строительные механические автомобили LOXA, призванные покорить рынок перевозок СНГ и Казахстана.

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В МИР РК пояснили, что именно эта ниша будет со временем компенсироваться казахстанскими автомобилями.

Комментируя активное сотрудничество с китайской корпорацией, заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Тимур Нурашев подчеркнул, что у отечественного рынка в этом плане ещё есть нераскрытый потенциал.

«Конкретно по автомобилям марки Foton: с ними сотрудничает предприятие «Семас». Отдельный ряд грузовиков, например, производится и у нас. В основном все наши производители работают в сотрудничестве с Россией, Китаем и другими странами. Есть ещё импорт. Но потенциал и возможности для производства собственных автомобилей у нас, конечно, имеется, и он будет реализован», – сообщил Тимур Нурашев.

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