Казахстану присвоен статус страны «со значительным прогрессом» в реализации инициативы ИПДО. Об этом стало известно в ходе заседания международного правления ИПДО, сообщает ассоциация Kazenergy.

В ходе 13 заседания международного правления ИПДО Казахстану был присвоен статус страны «со значительным прогрессом». Также были обсуждены результаты прохождения Казахстаном валидации по достижению требований стандартов инициативы.

В решении подчеркивается прогресс правительства Республики Казахстан и Национального совета заинтересованных сторон (НСЗС) «в повышении прозрачности и подотчетности в добывающих отраслях путем предоставления своевременной и надежной информации общественности, включая гражданское общество, средства массовой информации и заинтересованные стороны». Правление также отметило, что Казахстан расширил отчетность ИПДО дополнительной информацией о местном содержании, социальных инвестициях, транспортировке нефти, газа и полезных ископаемых.

«Кроме того, правление ИПДО дало высокую оценку публикации Казахстаном финансовых данных и другой информации о добывающих отраслях в государственных системах. Это включало открытый доступ к правительственной базе данных для отслеживания договорных обязательств, а также запуск онлайнового кадастра лицензий и геологических данных. Данная работа обеспечила постепенный переход Казахстана от самостоятельных отчетов ИПДО к более системному и своевременному подходу. Несмотря на этот прогресс, правление вынесло ряд рекомендаций по укреплению транспарентности, в частности по обеспечению доступности для общественности информации относительно государственных предприятий, торговли нефтью и управления Национальным Фондом Республики Казахстан», - сообщает ассоциация Kazenergy.

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Стоит отметить, что инициатива ИПДО реализуется в 51 стране. И всего 14 из них имеют статус «со значительным прогрессом», включая Казахстан.

Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) была инициирована экс-премьер-министром Великобритании Тони Блэром в 2002 году на саммите по устойчивому развитию в Йоханесбурге и представляет собой мировой стандарт, способствующий обеспечению прозрачности доходов от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности.

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