Группа KazFoodProducts планирует производить этанол для производства высокооктанового бензина. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в СЦК генеральный директор компании Алихан Талгатбек, передает корреспондент Kursiv.kz.

«В Северо-Казахстанской области в городе Тайынша находится ТОО «BioOperations» по глубокой переработке пшеницы для производства патоки, клейковины, сухой пшеницы, крахмала и корма для животных. Мощность предприятия - порядка 300 тысяч тонн переработки зерна пшеницы в год. Это будет одним из крупнейших потребителей пшеницы в СКО. Глубокая переработка пшеницы сегодня важна тем, что есть существенные проблемы с экспортом пшеницы. Связанно это с тем, что логистика очень дорогая, и затраты на транспортировку зачастую превышают стоимость самой пшеницы», - сообщил спикер.

Предприятием также планируется производить этанол, который будет использоваться для производства высокооктановых присадок. На сегодня в Казахстане нет производства этанола и присадки изготавливаются из метанола.

«Метанол очень токсичный продукт и он очень опасен для жизни. В этой связи мы планируем выпуск этанола и договариваемся с нефтеперерабатывающими заводами для того, чтобы заменить метанол на этанол при производстве высокооктановых присадок для производства высокооктанового бензина», - резюмировал Алихан Талгатбек.

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Фото: Atlant-auto.info