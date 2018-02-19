KAZ Minerals интересуется Баимским месторождением

Казахстанская компания KAZ Minerals составила конкуренцию в предполагаемой покупке Баимского медно-золотого месторождения у Романа Абрамовича, сообщила компания в пятницу. Таким образом у Норникеля появился конкурент.

Ресурсы Баимской по JORC оцениваются в 9,5 млн тонн меди со средним содержанием 0,43% и 16,5 млн унций золота со средним содержанием 0,23 грамм/т, сообщает KAZ Minerals.

Инвестиции в проект освоения Баимской оценивались в $1,8 млрд. Проект предполагает строительство обогатительного комбината мощностью 30 млн тонн руды в год, который с 2022 года будет выпускать по 500 тыс. тонн медного концентрата. Недропользователем сейчас является ООО "ГДК Баимская", принадлежащее Millhouse (Абрамовича) через компанию Aristus Holdings.

Впервые об интересе к Баимской "Норникель" заявил в середине 2016 года. Проектный институт "Норникеля" готовит ТЭО разработки месторождения. Баимская может стать вторым после Быстринского месторождения активом, который "Норникель" развивает вне своей основной таймырской площадки (и связанной с ней технологической цепочкой Кольской ГМК). До конца прошлого года должен был завершиться due diligence. По плану "Норникеля" Баимское может быть объединено с Быстринским железорудно-медно-золотым проектом (запущен в конце прошлого года, выйдет на проектную мощность в 2018 году), с будущим листингом в Китае.

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Справка:

KAZ Minerals, один из ведущих производителей меди в Казахстане. KAZ Minerals ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на ГОК "Бозшаколь" в Павлодарской области Казахстана и "Актогай" в Восточно-Казахстанской области. Компания также производит значительные объемы цинка, серебра и золота в качестве попутной продукции. В 2017 году KAZ Minerals произвела 259 тыс. тонн катодной меди, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.