КазМунайГаз: "Цены на самый ходовой вид бензина вполне могут достичь цены в 155-157 тенге за литр"

В национальной компании "КазМунайГаз" считают, что цены на бензин марки Аи-92, которые в последние дни выросли на ряде заправок выше отметки в 150 тенге за литр, продолжат свой рост. По оценкам заместителя генерального директора по операционному управлению КМГ Нуркена Мурзагалиева, цены на самый ходовой вид бензина в стране вполне могут достичь цены в 155-157 тенге за литр.

"По поводу цены, цена зависит от новой поставки, сама цена формируется за счет цены в России и ложится на себестоимость за транспортировку, хранение и минимальная маржа наша, - сказал Нуркен Мурзагалиев на брифинге в правительстве 2 октября. - Поэтому прогнозируемая цена, с учетом будущего импорта где-то порядка 155-157 тенге за литр 92 бензина", - уточнил он.

В свою очередь, вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов вновь напомнил, что казахстанский рынок зависит от российских поставок светлых нефтепродуктов, в частности - Аи-92. И, соответственно, рост цен в соседней стране неизбежно влечет за собой ценовой всплеск и в Казахстане.

"Начиная с 1 июня, цена 92-го бензина на границе Казахстана и РФ увеличилась с 517 долларов за тонну до 555, то есть на 7 %, - сказал Асет Магауов. - За этот же период прошла корректировка курса тенге по отношению к доллару, и он с 312 тенге за доллар увеличился до 340, то есть на 9%. Эти два фактора привели к существенному удорожанию импортных поставок", - заметил он.

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Из внутренних ресурсов, по его словам, у казахстанских властей есть только Шымкентский НПЗ, на котором была увеличена переработка нефти. Что, возможно, даст некоторое сдерживание цен на рынке благодаря "миксту" внутренних и внешних объемов поставок на рынок и, соответственно, "миксту" же средней цены. Но от компаний, торгующих исключительно российскими объемами, милости ждать не приходится, дал понять Асет Магауов.

"Для нас существенно влияние российского рынка, с учетом дорогого продукта, средние затраты компаний выросли, и есть тенденция к росту цены, - сказал он. - Те компании, которые полностью работают на импортном российском продукте, о ни уже цены заявили от 151 до 155 тенге за литр. Компании, которые работают частично на отечественном продукте, частично на импортном, они пока держатся на уровне 147-151 тенге за литр", - добавил представитель минэнерго.

Дальнейшее развитие ситуации с ценами на 92-й в Казахстане, таким образом, будет зависеть от российских цен, от доли импортных поставок (читай - от выработки в Шымкенте) и транспортных расходов компаний, привозящих бензин из России. Что касается продажи бензина по талонам на ряде заправок и в ряде регионов, то тут, как сказал Асет Магауов, свою роль сыграло как раз повышение цены.

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"Мы видели, что с июля по сентябрь произошел существенный рост потребления именно за эти три месяца. В начале июня у нас были очень хорошие благоприятные остатки по республике, существенное удорожание же импортных поставок привело к тому, что, соответственно объем импорта снизился", - сказал вице-министр.

Представитель же КМГ пояснил, что на заправках сети национальной компании по талонам продукт реализуется в тех регионах, в которые просто не успевают подвозить ГСМ. Но пообещал, что ситуация может улучшиться после того, как Атырауский НПЗ некоторое время проработает на полной мощности.

"Вы знаете, что завод только недавно начал работать, только недавно вышел на вершину и уже практически 8 тысяч тонн продукта отгружено по всем регионам Казахстана. И то, ограничения не во всех регионах, а только там где мы не успеваем донести - считаю, на днях это решится", - заключил он.