КМГ: вопросы разведки и добычи сланцевого газа и нефти в РК пока не стоят

Вопросы по разведке и последующей добыче сланцевого газа и нефти, а также добыче трудноизвлекаемых запасов в Казахстане активно не стоят, считает исполнительный вице-президент по добыче, разведке и нефтесервисам АО «НК «КазМунайГаз» Олег Карпушин.

«Мы делали предварительную оценку ресурсного потенциала как сланцевого газа, так и сланцевой нефти. В принципе ресурсный потенциал есть, но в данный момент, я думаю, что у нас нет, скажем так, ни промышленного потенциала для изучения крупных ресурсов сланцевого газа, сланцевой нефти. Также, безусловно, стоит вопрос экономической целесообразности при сравнении с традиционными запасами, то есть на данный момент конечно же наша основная цель – это разведка традиционных запасов углеводородных и, собственно говоря, реализация их добычи. Это наиболее экономически целесообразно, на этом пути меньше всего барьеров. У нас есть партнеры, которым понятно как нам эти запасы, ресурсы совместно реализовывать. Поэтому я думаю, что вопросы со сланцем, с трудноизвлекаемыми запасами, у нас активно на повестке дня не стоят», - сказал он на форуме Global Challenges Summit 2018 17 мая.

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При этом он отметил, что, безусловно, в КМГ наблюдают за развитием нефтяной индустрии в Соединенных Штатах Америки.

«Мы видим, что за последние 10-20 лет, можно сказать, произошла революция в добыче сланцевой нефти и сланцевого газа. Если 10-15 лет назад в той же самой России планировали крупные проекты СПГ для экспорта газа в Америку, то сейчас Америка является уже экспортером», - сказал Олег Карпушин.

Аналогичного мнения вице-президент КМГ придерживается и в отношении возможности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

«У нас в данный момент на балансе в целом ряде компаний стоят запасы высоковязкой нефти, есть это нефть с вязкостью 500-1000 сантистокс. И действительно извлечение нефти с такой вязкостью достаточно трудоемкий процесс и не всегда экономически рентабельный, не всегда экономический эффективный. Но при этом запасы значительные и мы сейчас работаем, в том числе с технологическими партнерами, чтобы оценить и найти наиболее эффективные методы для извлечения этих запасов. В частности, у нашего дочернего общества – АО «ЭмбаМунайГаз» это одна из текущих задач, которые они решают, в том числе с поддержкой нашего научно-исследовательского института», - сказал Олег Карпушин.

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