Валюта нал
USD 334.80 335.50
RUB 5.80 5.84
EUR 396.00 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
334.21
+0.000%
EUR/KZT
395.27
+0.000%
RUB/KZT
5.79
+0.000%
EUR/USD
395.27
+0.000%
EUR/CHF
395.27
+0.000%
EUR/JPY
395.27
+0.000%
GBP/USD
443.5
+0.000%
USD/CHF
334.21
+0.000%
USD/JPY
334.21
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.21 395.27 5.79
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
57.22
+0.017%
Нефть WTI
51.42
+0.016%
Золото
1306.1
+0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.000%
Жилье Астана
933
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.22 51.42 1306.1
+0.017% +0.016% +0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Когда газифицируют Акмолинскую область?

14.10.2017 16:03   1001   1

Газификация на территории Акмолинской области начнется в 2023-2024 годы. Об этом на встрече с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным сообщил первый заместитель генерального директора АО «KazТrаnsGas» Канат Курманалиев, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По словам Каната Курманалиева, с 2018 года в стране стартует проект «Строительство магистрального газопровода «Сары-Арка». Цель проекта - газоснабжение центральных и северных регионов РК.

Как сообщается, магистральный газопровод будет проложен по схеме «Кызылорда - Астана», «Астана - Кокшетау» и «Кокшетау - Петропавловск» в период с 2018 по 2030 годы.

«На территорию Акмолинской области природный газ придет ориентировочно в 2023-2024 годы», - рассказал Канат Курмангалиев.

«На встрече с акимом области мы обсудили, какие поселки будут газифицироваться вдоль дорог, это порядка около 50 населенных пунктов. Общая стоимость магистрального газопровода «Астана - Кокшетау» составит порядка 48,2 млрд тенге», - добавил он.

В Казахстане могут быть обнаружены новые нефтегазовые месторождения...
Ожидается, что добыча нефти к 2025 году увеличится до 100 млн тонн. В рамках международной конференции «Нефть и газ» KIOGE-2017 первы...

Аким области, в свою очередь, отметил, что обеспечение региона газом является стратегически важным вопросом. Он также выразил готовность к всестороннему сотрудничеству в реализации данного проекта.

Рынок топлива: Рано бить в набат

«Реализация проекта «Сары-Арка» на территории Акмолинской области будет самым важным событием для пристоличного региона. Ведь это не только газификация, это развитие инфраструктуры вдоль магистрального газопровода, развитие новых производств с использованием природного газа, улучшение экологического состояния, а также получение экономического эффекта от перевода на газ котельных», - сказал Малик Мурзалин.

  • Источник:
  • пресс-служба акима Акмолинской области
Высказать свое мнение
Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    154

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    14

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    41

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    125

Цифра дня
69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное