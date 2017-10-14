Когда газифицируют Акмолинскую область?

Газификация на территории Акмолинской области начнется в 2023-2024 годы. Об этом на встрече с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным сообщил первый заместитель генерального директора АО «KazТrаnsGas» Канат Курманалиев, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По словам Каната Курманалиева, с 2018 года в стране стартует проект «Строительство магистрального газопровода «Сары-Арка». Цель проекта - газоснабжение центральных и северных регионов РК.

Как сообщается, магистральный газопровод будет проложен по схеме «Кызылорда - Астана», «Астана - Кокшетау» и «Кокшетау - Петропавловск» в период с 2018 по 2030 годы.

«На территорию Акмолинской области природный газ придет ориентировочно в 2023-2024 годы», - рассказал Канат Курмангалиев.

«На встрече с акимом области мы обсудили, какие поселки будут газифицироваться вдоль дорог, это порядка около 50 населенных пунктов. Общая стоимость магистрального газопровода «Астана - Кокшетау» составит порядка 48,2 млрд тенге», - добавил он.

Аким области, в свою очередь, отметил, что обеспечение региона газом является стратегически важным вопросом. Он также выразил готовность к всестороннему сотрудничеству в реализации данного проекта.

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«Реализация проекта «Сары-Арка» на территории Акмолинской области будет самым важным событием для пристоличного региона. Ведь это не только газификация, это развитие инфраструктуры вдоль магистрального газопровода, развитие новых производств с использованием природного газа, улучшение экологического состояния, а также получение экономического эффекта от перевода на газ котельных», - сказал Малик Мурзалин.