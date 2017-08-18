Кондитеры: "Казахстанская кондитерская продукция занимает лишь 49% на рынке РК"

На первом масштабном мероприятии Ассоциации кондитеров Казахстана обсуждались проблемы отрасли, а также возможные перспективы роста производства как для внутреннего рынка, так и экспортные поставки.

«Сегодня у нас проходит первый форум Ассоциации кондитеров. Сама ассоциация существует более 10 лет, но на протяжении всего этого времени в нее входила лишь часть кондитеров. Этот год стал переломным – под эгидой ассоциации объединились все крупные производители Казахстана: АО «Рахат», АО «Баян-Сулу», АО «Конфеты Караганды», «Хамле», Актюбинская кондитерская фабрика и еще более десятка небольших производителей, в том числе и со смежных областей – в общей сложности более 20 предприятий. Мы уверенно можем говорить, что минимум 85% производителей кондитерских изделий являются членами ассоциации», - отметил президент ОЮЛ «Ассоциация кондитеров Казахстана» Алихан Талгатбек 18 августа во время форума кондитеров Казахстана: «Развитие кондитерской отрасли в РК».

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В свою очередь, председатель правления кондитерской фабрики «Баян-Сулу» Тимур Садыков отметил, что ассоциация является хорошей площадкой для обсуждения внутренних вопросов отрасли.

«Ассоциация кондитеров – это хорошая площадка для обсуждения наших проблемных вопросов. Теперь мы можем выступать единым фронтом, представляя единое мнение, вести диалог с органами власти, внешними импортерами, создание технических регламентов, обсуждение юридических аспектов, в том числе и по товарным знакам. Мы, как кондитерская фабрика «Баян-Сулу» поддерживаем инициативу и готовы максимально сотрудничать в рамках ассоциации кондитеров», - сказал Садыков.

Кондитеры за год производят порядка 180 тысяч тонн продукции, из которых чуть более 30% идет на экспорт.

«Внутренне производство составляет 183 тысячи тонн, из них 85% производят четыре крупные компании. Безусловный лидер АО «Рахат» - производство 80 тысяч тонн, АО «Баян-Сулу» - 47 тысяч тонн, ТОО «Алматинский продукт» - 16 тысяч тонн и «Хамле» - 13 тысяч тонн – итого 156 тысяч тонн производится четырьмя основными игроками. «Конфеты Караганды» сейчас приостановили работу, запланирована большая реконструкция, и они находятся на инвестиционной стадии, в поисках финансирования, в том же положении и Актюбинская фабрика. По данным за 2016 год, емкость рынка составляет 227 тысяч тонн, внутреннее производство – 183 тысячи тонн, импорт - 112,8 тысяч тонн, экспорт - 68,8 тысяч тонн. На самом деле, в кондитерском бизнесе очень сложно вырасти малому бизнесу: во-первых, одна линия производства стоит порядка 2 млн евро, а еще мы вынуждены конкурировать с крупными мировыми игроками, имеющими неограниченный маркетинговый бюджет», - отметил Талгатбек.

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В качестве потенциальных рынков экспорта нашим кондитерам интересны Россия и Китай.

«На сегодняшний день наиболее интересен российский рынок экспорта, потенциал Китая очень большой, но он очень протекционистски относится к международной торговле – там большие заградительные пошлины существуют, например, 60% на импорт муки… Кроме того, он за счет сертификации сильно сдерживает импорт, языковая проблема серьезная и вкусовые предпочтения разные. Потенциально, этот рынок интересен, и когда-то Китай его откроет, и надо сейчас заходить туда, чтобы в будущем занимать серьезную долю, серьезные объемы. В этом направлении четыре крупных производителя работают. Я думаю, что только крупные предприятия могут работать по экспорту, которые могут конкурировать и по качеству, и по объему. Наши производители занимают десятые, а то и сотые доли процента рынка, однозначно, есть куда расти. В России мы занимаем 0,1%-0,15% рынка», - поделился он.

При этом, казахстанский рынок наполовину занимает импортная продукция.

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«На рынке страны казахстанская кондитерская продукция занимает 49%, остальные 51% - импортная продукция. В основном российский – 35-40%, украинский - 12-13%. Вообще, недопустимо, чтобы импорт по кондитерским изделиям был таким высоким. В России импорт составляет всего 5% от рынка, взять любую европейскую страну, да даже взять Узбекистан – там импорт в районе 7%», - сетует президент ассоциации.

Он считает, что такая ситуация на рынке складывается из-за отсутствия государственной поддержки отечественных производителей и более низкой цены на товары у экспортеров.

«У импортеров цены ниже. Например, взять вафли российского производства – там начинки 70% и сделана она на жировой основе. У нас – 80% начинки, сделанной из натурального ореха. Естественно, наша цена выше. Но есть потребитель и нашей продукции, и более дешевой импортной. Импортные производители большие средства инвестируют в упаковку, маркетинг, рекламу. В разных продуктах стоимость упаковки разниться, но может составлять до 15% от стоимости товара.

Со стороны государство никаких мер по защите рынка не было и нет. Мы всегда работали в конкурентной среде, хотя не раз выступали с предложением. Мы не просим, как в Узбекистане, ввести 60% акциза на импорт кондитерки, мы просим гораздо меньше и на меньшие сроки – нам нужно было всего 3 года – мы об этом говорим с 2006 года, чтобы встать на ноги и занять нишу. Один раз за все это время ввели меры на время разбирательства на 9 месяцев, был эффект – на 50% роста в течение года. Потом удержанные пошлины обратно вернули экспортеру… Потом в 2009 году совместно с Россией вводили на украинскую продукцию. В итоге Украина вышла с нашего рынка, а Россия зашла», - рассказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день в кондитерской промышленности трудится порядка 10 тысяч человек.

«Если в целом, в пищевой промышленности работает 50 тысяч человек, то 20% задействованы именно в кондитерской отрасли. Она, как паровоз, тянет за собой смежные отрасли, такие как крахмало-паточная, масложировая, сахарная, молочная, в которой задействованы более 20 тысяч человек как в сельском хозяйстве, так и на производстве. Каждый сотрудник кондитерской отрасли в год производит продукции на 44 тысячи долларов, в то время как средний ВВП по стране на душу населения составляет порядка 10 тысяч долларов, а если брать только занятое население, то 26 тысяч долларов. То есть вклад сотрудников в ВВП выше среднего», - приводит расчеты президент ОЮЛ «Ассоциация кондитеров Казахстана».

При этом, производство загружено лишь на 60% от мощности. Кроме этого, в отрасли существует еще ряд проблем.

«Значительная доля импорта – порядка 50%, низкая загруженность производств – 60%, техническое отставание, как результат недостаточного инвестирования в оборудование, острая конкурентная борьба с крупными иностранными холдингами, отсутствие доступа к финансированию с длительными сроками, проблема обеспеченности специалистами и дороговизна импортного сырья, валютные перекосы», - перечислил основные проблемы председатель правления кондитерской фабрики «Баян-Сулу».

Но все же у отрасли большой потенциал, и объемы производимой продукции можно увеличить в 4 раза.

«У отрасли огромный потенциал – окружающие нас страны потребляют в год порядка 4 млн тонн кондитерских изделий. На сегодняшний день Казахстан экспортирует около 60 тысяч тонн. Внутренний рынок составляет порядка 750 млн долларов, тогда как мы производим продукции на 400 млн долларов. В Казахстане можно производить продукции на 1,5 млрд долларов – в 4 раза можно увеличить наши объемы. За счет этого можно создать порядка 30 тысяч рабочих мест в отрасли и десятки тысяч рабочих мест в смежных отраслях. За последние годы отрасль показывает хорошую динамику по экспорту – с 30 тысяч тонн в год в 2015 году экспорт вырос до 60 тысяч тонн в 2016 году и по 2017 году мы видим, что экспорт растет. Растет и внутренняя доля, но, к сожалению, не так быстро, как мы хотели бы», - заключил он.

Фото: Анна Шаповалова