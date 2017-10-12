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Костанайские бизнесмены примут участие в реализации программы «Туған жер»

12.10.2017 14:55   534   0

В реализации программы «Туған жер» примут участие предприниматели Костанайской области, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Замакима Костанайского района Болат Бекенов в ходе посещения акимом области Архимедом Мухамбетовым благоустроенных жилых комплексов в рамках программы «Туған жер», проинформировал о ходе работы в этом направлении.

Болат Бекенов отметил, что программа президента РК получила широкий отклик среди костанайских бизнесменов.

По его словам, на сегодняшний день только в Костанайском районе заключено 99 меморандумов с предпринимателями, из них 26 - с ТОО, 53 - крестьянскими хозяйствами и 10 - с ИП.

Он также сообщил, что из 13  проектов, которые реализуются в регионе, 4 проекта – уже завершены.

«Это изготовление проектно-сметной документации реконструкции мавзолея Ыбырая Алтынсарина. Также подключение Затобольской СШ №1 к центральной канализации на сумму 20 млн тенге, ремонт кровли школы им.К.Каримова в селе Алтын Дала на сумму 5 млн тенге и создание прозрачного следственного кабинета на сумму 3,5 млн тенге»,- пояснил Болат Бекетов.

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В настоящее время, по словам замакима района, ведется работа по благоустройству микрорайона (7 домов района), куда входит укладка асфальта, обустройство детской игровой площадки, освещение и установка видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный двор».

Стоимость проекта, по информации спикера, составляет порядка 40 млн тенге.  

  • Источник:
  • пресс-служба акима Костанайской области
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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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