Костанайские фермеры предлагают удешевить ГСМ

Союз фермеров Костанайской области предлагает на время предстоящей посевной кампании удешевить ГСМ для сельхозтоваропроизводителей за счёт частичного субсидирования. Соответствующее предложение огласил председатель Костанайского филиала Союза фермеров Владимир Дранчук.

Предложения по субсидированию для фермеров направлены в Министерство сельского хозяйства. По словам Владимира Дранчука, в результате переговоров с заводами и операторами, в период посевной приблизительная цена за литр ГСМ для аграриев Костанайской области будет на уровне 150 тенге.

«Удорожание с каждым годом идёт, 96 тенге было раньше, в прошлом году - 137 тенге за литр. В этом году уже 150 тенге. Естественно, аграрии с такими ценами будут испытывать трудности. Поэтому мы предлагаем удешевить ГСМ за счёт акцизов и частичного субсидирования. Удешевить именно для сельхозтоваропроизводителей», - сказал Дранчук.

По мнению лидера костанайских фермеров, практика удешевления ГСМ применялась и ранее, и относилась к погектарному субсидированию. Сельхозтоваропроизводители региона надеются, что в текущем году, в связи с нелегким положением, этот опыт вновь будет использован.

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«Мы уже подготовили такие предложения, итоги их рассмотрения будут известны 22 февраля, после рассмотрения в ходе совещания в Министерстве сельского хозяйства. Однако уже сейчас можно предполагать, что предложение по акцизам должны поддержать. Потому что в прошлом году этот вариант был использован, и акцизы были уменьшены для сельхозтоваропроизводителей», - сообщил Владимир Дранчук.

Таким образом, костанайские аграрии просят для них снять хотя бы акцизы, которые устанавливаются государством на ГСМ, если вопрос с частичным субсидированием не решится.

«Нефтяники, например, за литр ГСМ ставят свою цену в 130 тенге, туда входит НДС и акцизы. Акцизы устанавливает государство, примерно 9 тенге за литр. Мы предлагаем, чтобы акцизы для сельхозпроизводителей сняли. Благодаря этому итоговая цена будет уже ниже ныне предлагаемой для сельхозтоваропроизводителей», - заключил спикер.