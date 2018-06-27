КТК может принять дополнительные объемы с Кашагана в случае роста добычи нефти

АО «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) имеет технические возможности принять дополнительные объемы с месторождения Кашаган в случае роста добычи до 16 млн тонн к 2024 году. Об этом заместитель генерального директора КТК по связям с правительством Казахстана Кайргельды Кабылдин, передает Interfax Казахстан.

«Возможность всегда есть, она присутствует. В случае, если в установленном порядке акционеры Кашагана объявят, что они будут использовать КТК (для транспортировки дополнительных объемов нефти при росте добычи – ИФ-К), они могут использовать этот маршрут», - сказал он, отвечая на вопрос, может ли КТК принять дополнительные объемы с Кашагана в случае роста добычи до 16 млн тонн к 2024 году.

Спикер добавил, что в случае увеличения добычи на Кашагане, «наверное, Кашаган использует систему КТК в первую очередь».

«Но в конце концов решение - какое направление использовать для транспортировки своей продукции - принимают участники Кашагана», - пояснил Кайыргельды Кабылдин.

Напомним, р анее генеральный директор КТК Николай Горбань пояснил, что акционеры КТК не обсуждают создание альтернативной системы транспортировки нефти под рост добычи на месторождениях Кашаган в Казахстане, при необходимости консорциум имеет техническую возможность увеличить мощность магистрального трубопровода.

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«Наша система на сегодняшний день - это самый оптимальный и самый выгодный маршрут. Никакой другой системы мы не обсуждаем. Если потребуется увеличение механической мощности, то мы к этому готовы, для этого нам не нужны будут огромные капиталоемкие вложения, потому что система построена с перспективой. Для этого потребуется всего лишь ряд технических мероприятий с небольшими вложениями", - отмечал Николай Горбань.

Ежегодный объем добычи нефти на Кашагане, по прогнозам Минэнерго РК, к 2024 году планируется увеличить до 13-16 млн тонн.

В 2018 году добыча нефти на Кашагане запланирована на уровне 10,8 млн тонн. Как сообщалось, в январе-мае 2018 года объём добычи нефти на Кашагане составил 5 млн тонн.

Напомним, в прошлом году в республике было добыто 86,2 млн тонн нефти, в том числе на Кашагане - 8,35 млн тонн нефти.

В 2018 году с Кашагана планируется транспортировать по системе КТК до 13 млн тонн, по нефтепроводу Атырау-Самара-Новороссийск (Транснефть) – 1 млн тонн.

Справка:

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км.

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Акционерами КТК являются РФ («Транснефть» (MOEX: TRNF) - 24% и «КТК Компани» - 7%) - 31%, Казахстан («КазМунайГаз» - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B.V. - 12,5%, КТКMobil - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года. Месторождение разрабатывается консорциумом North Caspian Operating Company (NCOC).

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Фото: Inform.kz