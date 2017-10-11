Валюта нал
USD 338.30 338.50
RUB 5.82 5.87
EUR 397.50 399.50
Валюта бирж
USD/KZT
335.54
+0.006%
EUR/KZT
396.14
+0.005%
RUB/KZT
5.8
+0.005%
EUR/USD
396.14
+0.005%
EUR/CHF
396.14
+0.005%
EUR/JPY
396.14
+0.005%
GBP/USD
442.48
+0.006%
USD/CHF
335.54
+0.006%
USD/JPY
335.54
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
335.54 396.14 5.8
+0.006% +0.005% +0.005%
Рынки
Нефть Brent
56.6
-0.000%
Нефть WTI
50.99
+0.001%
Золото
1292.9
-0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.000%
Жилье Астана
933
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.6 50.99 1292.9
-0.000% +0.001% -0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Кто виноват в дефиците бензина в Казахстане?

11.10.2017 17:30   835   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Во вторник 10 октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова и поручил главе фонда «Самрук-Казына» Умирзаку Шукееву отстранить от занимаемой должности заместителя председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева. Оба уволенных курировали рынок ГСМ в республике и были признаны ответственными за ситуацию с дефицитом бензина марки АИ-92 в сентябре-октябре этого года.

Между тем, из объяснений руководителей, отстраненных от занимаемых должностей чиновников – министра энергетики Каната Бозумбаева и председателя правления АО «НК КМГ» Сауата Мынбаева – на заседании правительства 10 октября следовало, что и Асет Магауов и Данияр Берлибаев если и должны нести какую-то ответственность за ситуацию с девяносто вторым, то солидарную с рядом других ведомств и субъектов рынка, а не персональную. Премьер-министр «уговорам» обоих руководителей насчет солидарной ответственности внял и пообещал министру энергетики, что будет ходатайствовать об объявлении выговора Канату Бозумбаеву перед президентом. А выговором Сауату Мынбаеву заняться всё тому же Умирзаку Шукееву.

Аким ВКО потребовал прекратить продажу земель близ Алаколя...
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на сессии областного маслихата, говоря о развитии озера Алаколь и Бухтарминского водохранилища, пот...

Аким ВКО потребовал прекратить продажу земель близ Алаколя

«Я принимаю следующее решение: в  связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву, – сказал Бакытжан Сагинтаев. – По вице-министрам – это моя прерогатива, поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение: освободить от занимаемой должности. По «КазМунайГазу» – как премьер-министр и как председатель совета директоров АО «Самрук-Казына», Умирзак Естаевич (Шукеев. – «Къ»), я даю Вам поручение принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления КМГ за ненадлежащее исполнение обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления нацкомпании Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей», – отрезал премьер.

Материалы по теме

Аким ВКО потребовал прекратить продажу земель близ Алаколя

Канат Бозумбаев рассказал о перспективах строительства АЭС в Казахстане

Казахстан будет обеспечивать китайские АЭС урановым топливом

Депутаты требуют от правительства публичного отчета перед обществом о перспективах рынка ГСМ

Уголь для отопления в Казахстане подорожал на 19% за год

Поставщики подвели ПНХЗ, ПНХЗ подвел Магауова

То, что премьер-министр на заседание правительства, скорее всего, уже шел с созревшим решением уволить людей, курирующих ситуацию на рынке ГСМ, было очевидно. Как очевидно и то, что его в этом мнении укрепил министр энергетики Канат Бозумбаев, вступивший с главой правительства во время заседания в следующую дискуссию:

Канат Бозумбаев рассказал о перспективах строительства АЭС в Казахстане

– Я сразу хочу сказать, слово «дефицит» использовать не совсем правильно. Дефицита в стране нет, – сказал Канат Бозумбаев в ответ на требование премьера разъяснить ситуацию с 92-м в Казахстане.

Премьер удивился такому ответу:

– Канат Алдабергенович, если в стране дефицита нет, откуда очереди тогда на заправках?

– Попытаюсь разъяснить сейчас, – попытался продолжить министр. Но глава правительства сам попытался ему кое-что разъяснить.

– Народ же не поймет – если нет дефицита, а очереди тогда откуда? – заявил Бакытжан Сагинтаев.

– Я попытаюсь, если разрешите, – вставил глава минэнерго.

– Пожалуйста, – ответил премьер, окончательно в эту минуту, похоже, принявший для себя решение не только относительно увольнений, но и насчет выговоров.

При всей неловкости ситуации, министр энергетики достаточно внятно изложил суть слагаемых нынешней ситуации. Вкратце она была такова: в мае руководство Павлодарского нефтехимического завода попросило перенести сроки остановки ПНХЗ с июня на октябрь, в примерно одни сроки с Атырауским заводом. Оставлять осенью страну на довольствие одного Шымкентского НПЗ было делом рискованным, но в минэнерго решили, что игра стоит свеч: ремонт ПНХЗ нужен был, помимо текучки, еще и для запуски новых мощностей в рамках модернизации. Для этого запуска заводу все равно пришлось бы приостанавливать свою работу, вот руководство производства и решило совместить эти мероприятия для того, чтобы не останавливать завод дважды.

Казахстан будет обеспечивать китайские АЭС урановым топливом

Проблема в том, что ПНХЗ подвели поставщики, не поставившие ему вовремя необходимое оборудование, в связи с чем Павлодар и предложил сдвинуть сроки ремонта. В итоге же мощностей Павлодарского завода в октябре катастрофически не хватает для того, чтобы если не решить проблему дефицита, то хотя бы сгладить.

«Проведение ремонта ПНХЗ и его модернизация в ранее намеченные сроки позволили бы сгладить сентябрьскую динамику снижения запасов бензина, кроме того, эффект модернизации обеспечил бы дополнительную выработку 92-го бензина по 35 тысяч тонн в месяц или 100 тысяч тонн за июль-сентябрь», – признал глава минэнерго. То есть, вместо нынешних остатков, которые, по словам Каната Бозумбаева, «на нефтебазах или в пути» составляли по состоянию на 9 октября 138 тысяч тонн, в распоряжении Казахстана было бы на 100 тысяч тонн выработанного еще в июле-сентябре в Павлодаре топлива. И продолжающий наращивать октябрьским производством этот объем ПНХЗ.

Антимонопольщиков наконец-то сломали

Тут возникает резонный вопрос – а чем минэнерго собиралось заполнять неизбежно возникающую осенью брешь в балансе ввиду остановки на ремонт сразу двух заводов – Атырауского и Павлодарского? Импортом российского ГСМ – по сведениям Каната Бозумбаева, совокупные запасы по 92-му бензину по состоянию на 1 июня 2017 года составляли 292 тысячи тонн, то есть что-то около месячного объема, потребляемого в Казахстане. В минэнерго рассчитывали, что примерно тот же объем остатков «доживет» до сентября-октября, и с его помощью можно будет благополучно пережить ремонты АНПЗ и ПНХЗ.

Но действительность оказалась куда заковыристей: во-первых, летом потребление Аи-92 в Казахстане оказалось больше обычного. ЭКСПО тому причиной или что другое – не суть важно, потому что одновременно с увеличением внутреннего спроса начал пересыхать импортный ручеек. Нет, в отличие от авиакеросина россияне нам в продажах не отказывали – они просто увеличили цену девяносто второго с $517 до $573 за тонну. Теперь наложите на это изменение курса доллара с 314 до 340 тенге – и получите нынешний ценовой коридор Аи-92 на пистолете АЗС, по 150-155 тенге за литр.

Проблема в том, что продавать иссякающий в стране девяносто второй сети АЗС по такой цене летом не могли: антимонопольная структура министерства национальной экономики предписывала сетям реализовывать имеющиеся у них остатки по прежней (147-148 тенге за литр) цене. И хозяева АЗС импортировать бензин по новой цене не торопились: во-первых, это гарантированные проблемы со сбытом – кто у тебя купит литр за 155 тенге, если твой сосед торгует его остатками по 148 тенге? Во-вторых, у сетей имелись вполне обоснованные опасения в том, что продажа ГСМ по его новой цене приведет к возбуждению в отношении их административных дел со стороны антимонопольщиков.

«Касательно импорта – у нас были вполне согласованные планы, но в сентябре нас Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей оштрафовал на 500 миллионов тенге, – говорит глава правления КМГ Сауат Мынбаев. –  Нас обвинили в том, что мы находимся в сговоре с крупными участниками, занимая всего 15% рынка, при этом мы полагали, что нужно принимать во внимание не только себестоимость на заводах, но и по какой цене импортируется бензин из России. Но в России бензин в пересчете стоит 220 тенге, у нас – 150. Будет кто-нибудь завозить этот бензин? Мы, понятно, остановились. Не только мы, все крупные сети остановились. Вот и дефицит», – заявил он на заседании правительства.

Лед тронулся, но увольнений это не отменило

В начале октября, по его словам, министерству энергетики и антимонопольщикам удалось найти договоренность о том, что сети АЗС теперь могут «в цене учитывать российскую составляющую».

«С этого момента импорт пошел, чтобы быть конкретным, в Астане у нас без ограничения отпускается бензин по талонам и по карточкам, и 20 литров на одного потребителя. Импорт подходит, 15 октября по Астане на своих заправках ограничение снимем», – утверждает Сауат Мынбаев.

А министр энергетики заявил, что ситуация стабилизирована не только в Астане.

«По состоянию на вчерашний день, благодаря отгрузкам с НПЗ  была нормализована ситуация в Атырау, Алматы и в Кызылординской области, – сказал Канат Бозумбаев 10 октября. – По Актюбинской, Мангистауской и Жамбылской областям еще низкий остаток, данные вопросы будут урегулированы путем отгрузок нефтепродуктов до конца текущей недели. Заводам рекомендовано производить приоритетную отгрузку в адрес АЗС с низким уровнем запасов. Таким образом при ожидаемом потреблении 92-го по республике в октябре на уровне 280-288 тысяч тонн и производстве 160 тысяч тонн внутри объем импорта будет где-то от 100 до 120 тысяч тонн. Производство 92-го в ноябре и в декабре составит соответственно 236 и 266 тысяч тонн, с понижением доли импорта до 20%», – заключил он.

Но премьер свое решение относительно увольнений уже принял и, озвучивая его, дал понять, что это делается в назидание всему составу казахстанского кабмина.

«Обращаю внимание всех министров – вы несете полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных вам отраслях, вам даны все необходимые полномочия и возможности, перекладывание ответственности на других не принимается – отвечаете персонально», – закрыл этот вопрос Бакытжан Сагинтаев.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    63

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    20

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    47

Цифра дня
2
года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное