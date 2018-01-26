Кулибаев: «Нефтяников и энергетиков международного уровня нужно готовить в Казахстане»

Нефтяников и энергетиком международного уровня нужно готовить в Казахстане. Об этом сегодня в ходе 22-го заседания Совета Ассоциации «KAZENERGY», заявил председатель Ассоциации Тимур Кулибаев, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».

Напомним, ранее президент РК пописал кодекс «О недрах и недропользовании» и нового Налогового кодекса.

«Мы надеемся, что работникам энергетического сектора будут созданы условия для того, чтобы успешно работать в Казахстане. Тем более, что у нас есть полноценный конструктивный диалог с госорганами», - сказал Тимур Кулибаев.

В рамках мероприятия Тимур Кулибаев посетил ряд лабораторий, которые были оснащены ведущими нефтегазовыми компаниями. У каждой из 83 компаний-недропользователей есть обязательства по подготовке специалистов.

«Мы не случайно проводим наше совещание в стенах Казахстанско-британскоготехнического университета, чтобы посмотреть, как идёт подготовка кадров для нефтегазовой и энергетической отраслей. В КБТУ есть два академических института, которые также могут выполнять работы для нефтегазового и энергетического секторов. Мы должны этот потенциал использовать. Мы должны подсказать какие специалисты нам нужны. И не только по нефтедобыче, но и по транспорту, по переработке, по химии. Кадры необходимо готовить здесь в Казахстане. Например, лаборатория, которую сделали «Chevron», они изначально собирались готовить специалистов за границей. В конечном итоге, открыли лабораторию здесь в КБТУ и готовят специалистов международного уровня в Алматы», - подчеркнул Тимур Кулибаев.

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Глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев считает, что в 2017 году топливно-энергетический комплекс «Казахстан» стал локомотивом роста ВВП.

«4% роста ВВП, как минимум половину обеспечил топливно-энергетический комплекс. Его рост около 9,5 % в среднем. Важная задача: тренды, которых мы в 2017 году добились, сохранить и развить. Возможно, мы не сможем 10,5 % прироста дать. Но, тем не менее, положительный результат мы тоже прогнозируем», - сообщил Канат Бозумбаев.

Гендиректор «KAZENERGY» Асет Магауов отметил, что в 2017 году Ассоциация работала по 9-ти ключевым направлениям, по каждому из которых достигнуты определенные положительные результаты. Это сферы налогообложения и тарифов, недропользования, оборотов нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа, электроэнергетики, экологии, развития местного содержания, технического регулирования, развития человеческого капитала, международной деятельности и аналитики.

«Одним из важных правовых документов, направленных на улучшение ситуации в сфере геологоразведки, упрощение доступа к контрактам, а также внедрение международных стандартов учета запасов, стал принятый в конце 2017 года Кодекс «О недрах и недропользовании». В 2017 году актуально звучали вопросы ценообразования на нефтепродукты и сжиженный нефтяной газ. Ассоциацией были выдвинуты предложения, включающие меры по снижению финансовых издержек и налоговой нагрузки для субъектов рынка нефтепродуктов, а также выравнивание внутренних и экспортных цен на нефть. В частности, были отменены требования по внедрению системы контрольных приборов учета нефтепродуктов, КПУ для нефтебаз и перенос сроков для АЗС и другие», - сообщил Асет Магауов.

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