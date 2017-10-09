Маулен Ашимбаев: "Правительству следует четко разъяснить населению ситуацию с дефицитом бензина"

Правительству Казахстана следует четко разъяснить населению ситуацию с дефицитом бензина, заявил депутат мажилиса парламента Маулен Ашимбаев.

"Нужно разобраться с этой ситуацией, почему нет бензина. И в Алматы такая проблема, и в Астане такая проблема. Видимо, есть схожая проблема и в других регионах нашей страны. Я думаю, что правительство должно четко объяснить народу, почему это произошло", - сказал М. Ашимбаев журналистам в понедельник в Астане.

"Ситуация, когда более или менее стабилизировались цены на нефть на мировом рынке, в целом эти цены, они достаточные для наших производителей, чтобы поддерживать определенный уровень прибыльности. В этих условиях, когда работают наши НПЗ, наверное, сложно объяснить, почему этот дефицит произошел. Поэтому здесь нужно, чтобы правительство привело свои четкие аргументы", - подчеркнул он.

По мнению мажилисмена, в сложившейся ситуации есть субъективный фактор.

"Здесь я не вижу каких-то объективных причин. На мой взгляд, здесь есть какие-то субъективные причины, определенные решения, позиции с тем, чтоб максимализировать свою прибыль с определенных кругов. И с этой стороны, я думаю, правительство должно разобраться", - сказал М.Ашимбаев.

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"Если до среды правительство четко не прояснит ситуацию, если до среды правительство не объяснит, что произошло, я уверен, что многие коллеги будут этот вопрос поднимать (на пленарном заседании палаты – ИФ-К)", - заявил депутат.