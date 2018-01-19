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МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в 2018 году

19.01.2018 16:16   1508   0

Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 1,3 млн б/с, передает Interfax Казахстан со ссылкой на отчет агентства.

Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в мире в 2018 году составит 99,1 млн б/с.

По итогам 2017 года мировой спрос на нефть составил 97,8 млн б/с.

МЭА объясняет, что замедление темпов роста спроса в 2018 году (+1,3% по сравнению с 1,6% в 2017 году) в основном будет связано с более высокими ценами на нефть, изменением структуры использования нефти в Китае, ослаблением спроса на нефть стран ОЭСР и увеличением потребления природного газ в нескольких странах, не входящих в ОЭСР.

Как отмечается, нефтяные запасы в странах ОЭСР упали в ноябре на 40,3 млн баррелей - до 2,94 млрд баррелей. В декабре снижение запасов было еще более сильным, пишет МЭА.

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По итогам торгов на Investing.com, цены на нефть продолжают медленно снижаться. На момент написания материала (16:15 по времени Астаны) стоимость нефти марки Brent составила $68,89 за баррель, упав в цене на 0,61%.

За 2017 год Актюбинский завод ферросплавов увеличил производство на 26%

 Цена на нефть марки WTI составила $63,52 за баррель, снизившись по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 0,67%. 

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