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МЭА прогнозирует рекордную добычу нефти в США

22.01.2018 20:23   1061   0

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз нефтедобычи в США в этом году на 260 тысяч баррелей в сутки, до рекордных 10,4 млн.

Быстрый рост добычи сланцевой нефти в США будет главным фактором, компенсирующим сокращение добычи ОПЕК и независимыми производителями. Это позволит США обогнать саудитов и соперничать с Россией, отмечают аналитики "Альпари".

Мировой рынок нефти в целом будет сбалансирован в этом году, если ОПЕК и Россия будут соблюдать свое соглашение.

В декабре глобальное предложение нефти сократилось на 405 тысяч баррелей в сутки, до 97,7 млн баррелей.

Глобальный спрос на нефть составил 97,8 млн баррелей в день в 2017 году и должен увеличиться до 99,1 млн баррелей в 2018 году. Рост добычи в США, как и подъем ставки ФРС США, остаются главными «медвежьими» факторами в ценах на черное золото.

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Однако огромные инвестиционные расходы на неосвоенных месторождениях и риски Ближнего Востока, особенно Ирана, говорят в пользу увеличения цен на нефть в 2018 году. 

Как сообщал ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев, Казахстан увеличит добычу нефти на 0,9% в текущем году. Таким образом, план добычи нефти в Казахстане в 2018 году составляет 87 млн тонн.

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  • Источник:
  • Пресс-служба "Альпари"
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Вероятно, США никогда за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при нынешней администрации... Китай и Россия занимают позиции, с которых уходят США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить.
Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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