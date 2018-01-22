МЭА прогнозирует рекордную добычу нефти в США

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз нефтедобычи в США в этом году на 260 тысяч баррелей в сутки, до рекордных 10,4 млн.

Быстрый рост добычи сланцевой нефти в США будет главным фактором, компенсирующим сокращение добычи ОПЕК и независимыми производителями. Это позволит США обогнать саудитов и соперничать с Россией, отмечают аналитики "Альпари".

Мировой рынок нефти в целом будет сбалансирован в этом году, если ОПЕК и Россия будут соблюдать свое соглашение.

В декабре глобальное предложение нефти сократилось на 405 тысяч баррелей в сутки, до 97,7 млн баррелей.

Глобальный спрос на нефть составил 97,8 млн баррелей в день в 2017 году и должен увеличиться до 99,1 млн баррелей в 2018 году. Рост добычи в США, как и подъем ставки ФРС США, остаются главными «медвежьими» факторами в ценах на черное золото.

Однако огромные инвестиционные расходы на неосвоенных месторождениях и риски Ближнего Востока, особенно Ирана, говорят в пользу увеличения цен на нефть в 2018 году.

Как сообщал ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев, Казахстан увеличит добычу нефти на 0,9% в текущем году. Таким образом, план добычи нефти в Казахстане в 2018 году составляет 87 млн тонн.

Минэнерго: «Нефтепродукты класса К2, К3 с 1 января на территории РК запрещены»