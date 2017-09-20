Мешает ли «зелёная» экономика развитию бизнеса в Казахстане?

Вчера в Астане прошло заседание международного круглого стола «Россия и Казахстан: экономика нефти или зеленая экономика? К итогам ЭКСПО». Журналисты решили разобраться, что в первую очередь нужно сделать в казахстанской энергетике и не угрожают ли «зеленые» технологии бизнесу.

Как известно, концепция по переходу Казахстана к «зеленой» экономике – стратегический для страны документ, принятый еще в 2013 году. Именно с того момента документ находится в реализации. Но чаще всего вспоминают о нем лишь эксперты и предприниматели, работающие в сфере «зеленых» технологий. Это и вызывает недоумение, ведь все-таки энергетическая отрасль Казахстана «завязана» на этой концепции, в которой прописаны основные направления развития подотраслей..

Энергосбережение как старт «зеленого» роста

Как отмечают авторы концепции, во всех основных секторах казахстанской энергетики наблюдается неэффективное использование ресурсов.

Так, по словам экспертов, неэффективное использование ресурсов приводит к упущенной выгоде в $4 млрд - $8 млрд в год для экономики, а к 2030 году эта сумма может вырасти до $14 млрд.

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Потенциал экономии в энергопотреблении при этом составляет $3 млрд - $4 млрд в год, а к тому же 2030 году эта цифра может достичь $6 млрд – $10 млрд.

Руководитель офиса «Программы партнерства «Зеленый мост» Людмила Шабанова считает, что не следует противопоставлять традиционную экономику и «экономику будущего».

«Первый этап новой экономики – «зеленый» рост. Он подразумевает энергосбережение. Если мы широко посмотрим на эту тему, то нужно заниматься не только внедрением новых технологий и переходом на альтернативные источники, но и увеличивать КПД существующей генерации энергии», - цитирует today.kz Людмилу Шабанову.

Она уверена, что концепция перехода к «зеленой» экономике может сыграть в этом решающую роль.

«У нас сейчас не просто концепция перехода к «зеленой» экономике, а план реализации такого перехода. И там взят очень долгосрочный период. Нужно понимать, что при нынешнем состоянии нашей экономики невозможно отказаться ни от нефти, ни от газа», - сказала Людмила Шабанова.

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По ее словам, альтернативные источники сейчас занимают менее 1 % в энергобалансе Казахстана.

«До 2020 года мы планируем довести этот показатель всего до 3 %. То есть ставка всего равно делается на традиционные источники», - продолжила спикер.

Экономический эффект от энергосбережения выражается и в снижении затрат на модернизацию казахстанской энергетики. Сегодня мощности отечественной энергетики устаревают, и требуются значительные инвестиции на» экономике нужен постоянный аудит.

«У нас вся энергетика на субсидиях, и эти суммы огромны. Если верить прогнозам компании McKinsey, то счет идет на миллиарды. Если доходная часть идет от нефти и газа, то все остальное – расходы. Поэтому хотим мы или нет, но «зеленый» рост обязателен», - добавила эксперт.

Как отмечается, переход к «зеленой» экономике в РК разделен на несколько этапов. Первый этап с 2013 по 2020 годы – подготовительный, где основным приоритетом государства является оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности природоохранной деятельности, а также создание «зеленой» инфраструктуры.

Второй этап с 2020 по 2030 годы – здесь, уже на базе сформированной инфраструктуры начнется преобразование национальной экономики, ориентированной на развитие и широкое внедрение технологий возобновляемой энергетики.

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Первый этап с 2030 по 2050 годы – здесь будет идти переход экономики на принципы «третьей промышленной революции», которая требует использования природных ресурсов при их возобновляемости и устойчивости.

Важным вопросом в построении «зеленой» экономики остается влияние на бизнес. Считается, что забота об окружающей среде сдерживает экономическое развитие. Однако Людмила Шабанова так не считает.

«Почему-то у бизнеса существует мнение, что «зеленая» экономика мешает производству, сокращает рабочие места. Ничего подобного – возникает огромное количество новых. Возьмем пример двигателя внутреннего сгорания. Когда его изобрели, многие боялись потерять работу, но, наоборот, появились новые рабочие места и целые профессии», - отметила она.

Кроме того, важным условием для построения «зеленой» экономики становится партнерство заинтересованных сторон.

«При переходе к «зеленой» экономике важна роль государства, его политическая воля. Второй компонент – это бизнес, третий – наука и четвертый – общество как потребитель. И тут мы должны друг друга поддерживать, потому что обычно самое трудное – это формирование программы партнерства», - отметила эксперт.

В построении таких контактов, по словам Людмилы Шабановой, между государством, бизнесом, учеными и гражданами может помочь «Программа партнерства «Зеленый мост».

Стоит отметить, программа была инициирована главой Казахстана в 2010 году.