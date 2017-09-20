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Мешает ли «зелёная» экономика развитию бизнеса в Казахстане?

20.09.2017 19:30   309   0

Вчера в Астане прошло  заседание международного круглого стола «Россия и Казахстан: экономика нефти или зеленая экономика? К итогам ЭКСПО». Журналисты решили разобраться, что в первую очередь нужно сделать в казахстанской энергетике и не угрожают ли «зеленые» технологии бизнесу.

Как известно, концепция по переходу Казахстана к «зеленой» экономике – стратегический для страны документ, принятый еще в 2013 году. Именно с того момента документ находится в реализации.  Но чаще всего вспоминают о нем лишь эксперты и предприниматели, работающие в сфере «зеленых» технологий. Это и вызывает недоумение, ведь все-таки энергетическая отрасль Казахстана «завязана» на этой концепции, в которой прописаны основные направления развития подотраслей..

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Как отмечают авторы концепции, во всех основных секторах казахстанской энергетики наблюдается неэффективное использование ресурсов.

Так, по словам экспертов, неэффективное использование ресурсов приводит к упущенной выгоде в $4 млрд - $8 млрд в год для экономики, а к 2030 году эта сумма может вырасти до $14 млрд.

38,5% всех импортных поставок в Казахстан поступает из России

Потенциал экономии в энергопотреблении при этом составляет $3 млрд - $4 млрд в год, а к тому же 2030 году эта цифра может достичь $6 млрд –  $10 млрд.

Руководитель офиса «Программы партнерства «Зеленый мост» Людмила Шабанова считает, что не следует противопоставлять традиционную экономику и «экономику будущего».

«Первый этап новой экономики – «зеленый» рост. Он подразумевает энергосбережение. Если мы широко посмотрим на эту тему, то нужно заниматься не только внедрением новых технологий и переходом на альтернативные источники, но и увеличивать КПД существующей генерации энергии», - цитирует today.kz Людмилу Шабанову.

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Она уверена, что концепция перехода к «зеленой» экономике может сыграть в этом решающую роль.

«У нас сейчас не просто концепция перехода к «зеленой» экономике, а план реализации такого перехода. И там взят очень долгосрочный период. Нужно понимать, что при нынешнем состоянии нашей экономики невозможно отказаться ни от нефти, ни от газа», - сказала Людмила Шабанова.

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По ее словам, альтернативные источники сейчас занимают менее 1 % в энергобалансе Казахстана.

«До 2020 года мы планируем довести этот показатель всего до 3 %. То есть ставка всего равно делается на традиционные источники», - продолжила спикер.

Экономический эффект от энергосбережения выражается и в снижении затрат на модернизацию казахстанской энергетики. Сегодня мощности отечественной энергетики устаревают, и требуются значительные инвестиции на» экономике нужен постоянный аудит.

«У нас вся энергетика на субсидиях, и эти суммы огромны. Если верить прогнозам компании McKinsey, то счет идет на миллиарды. Если доходная часть идет от нефти и газа, то все остальное – расходы. Поэтому хотим мы или нет, но «зеленый» рост обязателен», - добавила эксперт.

Как отмечается, переход к «зеленой» экономике в РК разделен на несколько этапов. Первый этап с 2013 по 2020 годы – подготовительный, где основным приоритетом  государства является оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности природоохранной деятельности, а также создание «зеленой» инфраструктуры.

Второй этап с 2020 по 2030 годы – здесь, уже на базе сформированной инфраструктуры начнется преобразование национальной экономики, ориентированной на развитие и широкое внедрение технологий возобновляемой энергетики.

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Первый этап с 2030 по 2050 годы – здесь будет идти переход экономики на принципы «третьей промышленной революции», которая требует использования природных ресурсов при их возобновляемости и устойчивости.

Важным вопросом в построении «зеленой» экономики остается влияние на бизнес. Считается, что забота об окружающей среде сдерживает экономическое развитие. Однако Людмила Шабанова так не считает.

«Почему-то у бизнеса существует мнение, что «зеленая» экономика мешает производству, сокращает рабочие места. Ничего подобного – возникает огромное количество новых. Возьмем пример двигателя внутреннего сгорания. Когда его изобрели, многие боялись потерять работу, но, наоборот, появились новые рабочие места и целые профессии», - отметила она.

Кроме того, важным условием для построения «зеленой» экономики становится партнерство заинтересованных сторон.

«При переходе к «зеленой» экономике важна роль государства, его политическая воля. Второй компонент – это бизнес, третий – наука и четвертый – общество как потребитель. И тут мы должны друг друга поддерживать, потому что обычно самое трудное – это формирование программы партнерства», - отметила эксперт.

В построении таких контактов, по словам Людмилы Шабановой, между государством, бизнесом, учеными и гражданами может помочь «Программа партнерства «Зеленый мост».

Стоит отметить, программа была инициирована главой Казахстана в 2010 году.

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казахстанцев
не ждут, что в ближайший год положение в экономике заметно улучшится
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В Сирии не может быть развития. 6оо тысяч беженцев, 180 тысяч убитых - за что, спрашивается? За какие грехи? Вот почему я постоянно говорю, что мы можем развиваться только в условиях внутреннего спокойствия в стране, в условиях спокойствия по периметру наших границ.
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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