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Место нового НПЗ в Казахстане Минэнерго определит во втором полугодии

23.02.2018 16:31   2059   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев обещает во второй половине 2018 года определиться с местом дислокации и мощностью четвертого нефтеперерабатывающего завода в стране.

«По поручению главы государства нами прорабатывается вопрос строительства четвертого НПЗ в стране. ПредТЭО нового НПЗ будет разработано компанией «КазМунайГаз» во втором полугодии 2018 года под моим личным руководством, именно во втором полугодии будут приняты решения о возможном строительстве, месте дислокации и мощностях этого НПЗ», - сказал Бозумбаев 23 февраля, на коллегии своего ведомства.

Он напомнил, что проведенный министерством анализ показал, что с учетом прогнозируемого роста потребления в Казахстане образуется дефицит автобензинов между 2021-м и 2023 годами, дизельного топлива - к 2023 году и авиакеросина - после 2026 года.

Прогноз Минэнерго: в 2018 году объем нефтепереработки увеличится на 7,4%...
В 2018 году объем переработки нефти в Казахстане прогнозируется на уровне 16 млн тонн, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев сегодня на заседа...

По данным главы ведомства, объем переработки нефти в стране в 2017 году составил 14,9 млн тонн нефти, показав рост 2,9 % к 2016 году.

«Ключевым событием 2017 года в нефтепереработке стало завершение проектов реконструкции и модернизации двух НПЗ - Павлодарского и Атырауского, в 2018 году планируется завершение и модернизация Шымкентского НПЗ, это во второй половине нынешнего года», - напомнил он.

Прогноз Минэнерго: в 2018 году объем нефтепереработки увеличится на 7,4%

Объем переработки нефти в 2018 году, по словам министра, увеличится на 1,1 млн тонн и составит ровно 16 млн тонн.

«После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ, а это второе полугодие 2018 года, мы ожидаем обеспечения рынка страны отечественными нефтепродуктами, исключения импортозависимости по бензину, дизтопливу и авиакеросину. По авиакеросину - после соответствующей сертификации», - отметил Бозумбаев.

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Кроме того, ожидается увеличение глубины переработки в среднем с 63 до 83 %, выпуск продукции экологического класса К4, К5, появления возможности экспорта ГСМ, это было невозможно ряд лет последних. В результате, по утверждению главы министерства, обеспеченность внутреннего рынка отечественным ГСМ в целом по 2018 году составит по бензину до 90%, по дизельному топливу - 90 %, по авиакеросину - 70 %, и по мазуту традиционно - 100 %.

«Международное рейтинговое агентство Global Petrol Prices ежемесячно составляет рейтинг самых низких цен на ГСМ среди 167 стран, по состоянию на 19 февраля 2018 года по цене на бензин Казахстан занимает 15 место с ценой 56 центов за литр при средней цене бензина по миру в 1 доллар 15 центов, - продолжил Бозумбаев. - Страной с самой низкой ценой на бензин является сегодня Венесуэлла, 10 центов за литр, самой дорогой - Исландия с ценой 2 доллара 10 центов», - добавил он.

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По дизтопливу Казахстан в этом же рейтинге занимает 14 место (50 центов), средняя цена дизтоплива в мире составляет 1 доллар 04 цента, страной с самым дешевым ДТ стала Венесуэла - 0,009 долларов за литр, с самым дорогим дизельным топливом - также Исландия, 2 доллара 2 цента.

«Если сравнивать со странами СНГ - нашими традиционными партнерами, то дешевле чем у нас бензин есть только в Туркменистане - 0,43 доллара, а дизтопливо - только в Азербайджане и Туркменистане, все остальные страны СНГ торгуют дешевле», - отметил Бозумбаев.

Он также напомнил, что план добычи нефти на 2018 год пока составляет 87 млн тонн. Основной прирост добычи в 2017 году связан с ростом на месторождении Кашаган (8,2 млн тонн), а также за счет роста на Тенгизе и Карачаганаке, в 2018 же году основной прирост ожидается за счет месторождения Кашанган.

«План добычи на Кашагане составляет порядка 11 млн тонн, - уточнил министр. - При этом ожидается снижение добычи на месторождениях Кызылординской и Актюбинской групп, связанное с поздней стадией разработки и естественным истощением данных месторождений», - заключил министр.

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