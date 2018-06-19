Международная финансовая корпорация инвестирует $25 млн в казахстанскую пищевую промышленность

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) подписала соглашение с группой компаний KazFoodProducts об инвестициях в размере $25 млн, передает Interfax Казахстан.

«Деньги будут направлены на создание новых производственных линий и увеличение мощностей. В частности, АО «Баян Сулу» (входит в KazFoodProducts) на выделенные средства намерено приобрести четыре линии по производству кондитерских изделий», - отмечается в сообщении IFC.

По словам вице-президента IFC по Латинской Америке и странам Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии Джорджины Бейкер, слова которой приводятся в письме, Казахстан обладает большими площадями пахотных земель, и поэтому сельскохозяйственный сектор страны имеет огромный неиспользованный потенциал.

«Развитие данного сектора поможет увеличить экспорт и создать рабочие места, в том числе в отдаленных местностях Казахстана с более высоким уровнем бедности и ограниченными возможностями трудоустройства», - отметила Джорджина Бейкер.

Справка:

Группа компаний KazFoodProducts – группа компаний пищевой промышленности, которая работает через свои основные дочерние компании:

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АО «АзияАгроФуд» - завод в Алматинской области по переработке зерновых культур для производства патоки, муки и кормов для животных с мощностью производства до 200 тыс. тонн зерновых; АО "Баян Сулу", костанайский производитель кондитерских изделий, экспортирующий продукцию на внешние рынки; ТОО «BioOperations», завод в Северо-Казахстанской области по глубокой переработке зерна пшеницы на крахмал, сухую пшеничную клейковину, муку, биоэтанол, корма для животных.

International Finance Corporation (IFC), входящая в группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор развивающихся рынков.