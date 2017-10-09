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Минэнерго: Дефицит АИ-92 устраняется за счет переориентации НПЗ и импорта

09.10.2017 19:19   274   0 Автор: Иван Васильев

Вице-министр энергетики Асет Магауов утверждает, что ситуация на рынке ГСМ будет стабилизирована в ближайшее время как за счет увеличения загрузки собственных мощностей, так и за счет наращивания импорта. По его расчетам, в течение октября в Казахстан из России должно зайти более 100 тысяч тонн этого бензина, в течение этого же месяца должен нарастить свои производственные объемы Атырауский НПЗ.

В минэнерго считают существующий дефицит следствием ценового разрыва между казахстанским и российским рынками, когда с лета на последнем цена резко пошла вверх, а на первом оставалась прежней. Соответственно, компании перестали завозить продукт, который отбить на внутреннем рынке им бы не удалось.

"Остатки у нас за сентябрь, несмотря на импорт 90 тысяч тонн из России, продолжили снижение, - признал Асет Магауов на брифинге в Астане 9 ноября. - В этой связи мы дополнительно уже на октябрь месяц на прошлой неделе провели совещание с компаниями, с рекомендациями усилить импорт", - отметил он.

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По его данным, примерно 20 тысяч тонн в октябре должен импортировать "ГазПромНефть", "КазМунайГаз" уже подписал контракт на 10 тысяч тонн "девяносто второго" - и имеет еще один  дополнительный контракт на 20 тысяч, который находится "на стадии подписания".

Маулен Ашимбаев: "Правительству следует четко разъяснить населению ситуацию с дефицитом бензина"

"Я думаю сегодня-завтра его подпишут, - заверил вице-министр. - Кроме того, Helios и Sinooil обсуждают поставки по 20 тысяч тонн с заводов уфимской группы. В этой связи мы постоянно с коллегами из минэнерго Российской Федерации постоянно поддерживаем связь, сегодня разговаривал с вице-президентом Роснефти по вопросу ускорения поставок. С их стороны мы видим поддержку. Планируем, что импорт в Казахстан минимально составит порядка 100 тысяч тонн", - сказал он.

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И тут же подчеркнул, что речь идет о "минимальных" октябрьских значениях, на самом же деле "импорт будет существенно выше, чем 100 тысяч тонн". Помимо этого, по его словам, сейчас все силы трех казахстанских НПЗ брошены на увеличение производства "девяносто второго", даже в ущерб другим видам продукции.

"Ситуация с дефицитом АИ-92 на рынке началась в сентябре, мы заранее ее предвидели, потому что Атырауский завод был на ремонте, кроме того, 20 сентября был начат ремонт Павлодарского нефтеперерабатывающего завода, - признал Асет Магауов определенную "рукотворность" нынешнего дефицита. - Чтобы увеличить производство АИ-92, был принят ряд мер на НПЗ - мы уменьшили производство бензина АИ-95 и АИ-80, за счет этого нарастиливыпуск АИ-92 до 14 тысяч тонн на Атырауском НПЗ", - добавил он.

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По его утверждению, Атырауский завод уже вышел на свою предшествующую модернизации производственную мощность. В ноябре же, после запуска на АНПЗ установки каткрекингапроизводство АИ-92 на нем вырастет до 75 тысяч тонн. В данный момент его мощность составляет порядка 50 тысяч тонн в месяц, дополнительные 14 тысяч тонн даст снижение производства АИ-95 и АИ-80.

"По Шымкентскому заводу – в сентябре и октябре месяце мы увеличили загрузку на 110 тысяч тонн. Соответственно порядка 40-50 тонн бензина мы дополнительно в эти месяцы каждый месяц получаем", - продолжил заместитель министра. - В целом, мы считаем, что ситуация достаточно стабильная и контролируемая. Мы совместно с «КазМунайГазом» создали отдельную организационную группу, которая на ежедневной основе отслеживает ту статистику импорта, которая идёт с России, отслеживает ситуацию в регионах. И уже в ручном порядке практически, по тем регионам, где сложился более жесткий дефицит, координируются поставки со стороны наших заводов", - подчеркнул он.

По его оценке, на прошлой неделе наиболее критичная ситуация с дефицитом "девяносто второго" была в Алматы и в Алматинской и Жамбылской областях, а также в Кызылорде.

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"Были направлены соответственные уведомления в адрес НПЗ увеличить поставки в эти регионы. Мы видим, что по ним ситуация выправилась. Практически на двухдневный запас остатки по этим регионам выросли, - заметил вице-министр. - По статистике импорта, на пятницу уже 12 тысяч тонн российского бензина в Казахстан зашло", - добавил он.

Основными направлениями этих объемов он считает Караганду, Акмолинскую и Алматинскую области.

"С учетом поддержки наших российских коллег, считаем, что ситуация будет выправляться", - резюмировал Асет Магауов. Но назвать точную дату окончательного "выправления", естественно, не решился. 

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составляет задолженность предприятий по заработной плате, по данным министерства труда и социальной защиты РК
Цитата дня
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