Минэнерго: Казахстан намерен экспортировать бензин в Центральную Азию

Казахстан намерен экспортировать бензин в страны Центральной Азии. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Мы работаем над тем, чтобы открыть экспорт в Центральную Азию, также мы работаем с нашими российскими коллегами для открытия экспорта. Планируем, что к концу лета должны добиться новых соглашений, какие-то ратифицировать», - сказал Канат Бозумбаев.

Он также отметил, что Казахстану необходим экспорт бензина.

«Часть бензина мы будем экспортировать, потому что если мы не будем экспортировать при сегодняшнем уровне загрузки НПЗ, то к октябрю запасов будет больше 600 тыс тонн, и нам некуда будет его заливать», - пояснил глава Минэнерго РК.

Напомним, ранее министр энергетики заявил, что Казахстан не будет импортировать большие партии бензина.