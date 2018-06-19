Казахстан планирует увеличить добычу на Кашагане до 16 млн тонн в год к 2024 году

Казахстан планирует увеличить объем добычи на Кашагане с 13 до 16 млн тонн, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, выступая сегодня на отчетной встрече перед населением, передает корреспондент Kursiv.kz.

По словам Каната Бозумбаева, на Кашагане к 2024 году, по проекту дальнейшего расширения, ожидается увеличение добычи от 13 млн до 16 млн тон в год.

Стоит отметить, за январь-май объём добычи на Кашагане составил 5 млн тонн.

В 2017 году в Казахстане было добыто 86,2 млн тонн нефти, в том числе на Кашагане - 8,35 млн тонн нефти.

Как сообщал ранее Канат Бозумбаев, Минэнерго РК примет участие во встрече ОПЕК+, которая состоится в Вене 23 июня.

По словам министра, у Казахстана есть своя позиция по предложению об увеличении нефтедобычи в третьем квартале.

Как сообщал накануне Bloomberg, члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев.