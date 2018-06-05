Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
330.73
+0.000%
EUR/KZT
387.88
-0.001%
RUB/KZT
5.34
-0.004%
EUR/USD
387.88
-0.001%
EUR/CHF
387.88
-0.001%
EUR/JPY
387.88
-0.001%
GBP/USD
442.72
-0.006%
USD/CHF
330.73
+0.000%
USD/JPY
330.73
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
330.73 387.88 5.34
+0.000% -0.001% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1041
+0.013%
Жилье Астана
996
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Минэнерго: Мощность ВИЭ по итогам 2018 года составит 490 мВт

05.06.2018 11:19   480   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Суммарная мощность возобновляемых источников энергии в Казахстане по итогам текущего года составит 490 мегаватт, сообщил 5 июня министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

«В 2018 году предполагаем ввести еще порядка 138 мегаватт мощности возобновляемых источников энергии, на сегодня в стране действует 58 предприятий, использующих ВИЭ, суммарная мощность их – 352 мВт. По итогам 2018 года суммарная мощность возобновляемых источников в Казахстане составит порядка 490 мегаватт», - сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

По его данным, в 2017 году в Казахстане выработано порядка 1,1 млрд кВтч зеленой энергии, реализовано в Алматинской и Южно-Казахстанской областях и в Астане 5 проектов ВИЭ суммарной мощностью 35,6 мВт.

«В перспективе снижение стоимости электроэнергии от ВИЭ мы связываем с внедрением аукционного механизма: с одной стороны, это позволит сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой – сделать ставку на более эффективные проекты и технологии, позволяющие минимизировать влияние на тарифы для конечных потребителей от ввода мощностей возобновляемых источников энергии», - продолжил министр.

Строительство курорта «Кок-Жайлау» не должно превысить $200 млн...
Строительство курорта «Кок-Жайлау» не должно превысить $200 млн. Об этом рассказал директор строительной компании «Almaty Mountain R...

Минэнерго не исключает строительства сети ГЭС вдоль газопровода Бейнеу-Шымкент

Он напомнил, что с 23 мая этого года стартовала весенняя сессия первых аукционных торгов по строительству объектов ВИЭ, в течение года на аукцион будет выставлен 1 гигаватт мощностей.

«Первые торги показали заинтересованность участников рынка: в течение весенней сессии на торги выставлялось порядка 250 мВт, аукционные тарифы при стартовой цене в 22,68 тенге на ветровую энергию демонстрируют снижение стоимости до 17,49 тенге, что составляет 23%, в ближайшие дни 6 победителей уже подпишут 15-летние контракты на покупку электроэнергии», - заключил глава минэнерго.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    219

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    165

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    618

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    16

Цифра дня
13
человек
погибли от менингита в Казахстане в 2018 году
Цитата дня
Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность
Касым-Жомарт Токаев
председатель сената парламента РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное