Минэнерго: Мощность ВИЭ по итогам 2018 года составит 490 мВт

Суммарная мощность возобновляемых источников энергии в Казахстане по итогам текущего года составит 490 мегаватт, сообщил 5 июня министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

«В 2018 году предполагаем ввести еще порядка 138 мегаватт мощности возобновляемых источников энергии, на сегодня в стране действует 58 предприятий, использующих ВИЭ, суммарная мощность их – 352 мВт. По итогам 2018 года суммарная мощность возобновляемых источников в Казахстане составит порядка 490 мегаватт», - сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

По его данным, в 2017 году в Казахстане выработано порядка 1,1 млрд кВтч зеленой энергии, реализовано в Алматинской и Южно-Казахстанской областях и в Астане 5 проектов ВИЭ суммарной мощностью 35,6 мВт.

«В перспективе снижение стоимости электроэнергии от ВИЭ мы связываем с внедрением аукционного механизма: с одной стороны, это позволит сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой – сделать ставку на более эффективные проекты и технологии, позволяющие минимизировать влияние на тарифы для конечных потребителей от ввода мощностей возобновляемых источников энергии», - продолжил министр.

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Он напомнил, что с 23 мая этого года стартовала весенняя сессия первых аукционных торгов по строительству объектов ВИЭ, в течение года на аукцион будет выставлен 1 гигаватт мощностей.

«Первые торги показали заинтересованность участников рынка: в течение весенней сессии на торги выставлялось порядка 250 мВт, аукционные тарифы при стартовой цене в 22,68 тенге на ветровую энергию демонстрируют снижение стоимости до 17,49 тенге, что составляет 23%, в ближайшие дни 6 победителей уже подпишут 15-летние контракты на покупку электроэнергии», - заключил глава минэнерго.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН