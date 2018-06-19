Минэнерго намерено кратно сократить выбросы на ТЭЦ-2 Алматы

В Алматы необходимо в несколько раз сократить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, соответствующая работа ведется, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«ТЭЦ-2. Мы об этом говорили. ПредТЭО разработано. В этом году будет принято решение. Надеюсь, мы с «Самрук-Казыной» и с акимом Алматы будем работать по типу станций, которые там будут, но точно мы хотим, чтобы там кратно уменьшились выбросы. Потому что от 20% до 30% в Алматы как раз формируются предприятиями энергетики», - сказал он на отчетной встрече перед населением 19 июня.

Глава Минэнерго согласился с тем, что экологическая ситуация в Алматы непростая и ее нужно улучшать.

«Но нужно смотреть на структуру выбросов. Первое – это автотранспорт. Акиматом соответствующие меры по развитию общественного транспорта принимаются. Важно, чтобы количество личного и грузового транспорта уменьшалось в городе Алматы», - сказал Бозумбаев.

Кроме того, по его словам, автотранспорт должен быть современным, желательно с двигателями, готовыми для использования топлива, отвечающего стандартам качества топлива К-4 и К-5. Со второго полугодия в Казахстане должно продаваться топливо, только соответствующее стандартам К-4, К-5.

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«Это в десятки раз должно снизить эмиссию загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, и это будет вклад нашего ведомства и нефтегазовой отрасли в снижение эмиссии загрязняющих веществ в целом в Казахстане», - сказал глава Минэнерго.

Последним в вопросе экологии в Алматы является частный сектор.

«Несмотря на газификацию 97% города Алматы, есть еще неохваченный газоснабжением природным газом частный сектор. Они жгут уголь, некоторые жгут что придется. Я так понимаю, что это наиболее уязвимые слои населения. Здесь акимату надо будет работать», - сказал министр.

При этом Канат Бозумбаев напомнил, что в Алматы нет крупных промышленных предприятий.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН