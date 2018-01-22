Минэнерго: «Нефтепродукты класса К2, К3 с 1 января на территории РК запрещены»

Производства и оборот нефтепродуктов экологического класса К2, К3 на внутреннем рынке Казахстана с 1 января 2018 года запрещен, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

«В соответствии с техрегламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза с 1 января 2018 года, на территории Республики Казахстан допускается производство и обращение светлых нефтепродуктов, соответствующих только экологическим классам К-4 и К-5», - отмечается в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день производство дизельного топлива на ТОО «ПКОП», ТОО «ПНХЗ» и ТОО «АНПЗ» соответствует экологическому классу К4, К5, также данному классу относится и бензин производства ТОО «ПНХЗ» и ТОО «ПКОП».

В период проведения пусковых работ на технологических установках Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) Атырауского НПЗ продолжится выпуск в обращение опытно-промышленной партии бензина экологического класса К2, который допускается по схеме подтверждения соответствия 2Д, согласно ТР ТС 013/2011 (в первом полугодии 2018 года), с возможностью обращения нефтепродуктов только на территории Казахстана.

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Таким образом, на внутреннем рынке РК в 2018 году будут реализовываться и потребляться нефтепродукты, соответствующие экологическому классу К-2 (законтрактованные и завезенные на территорию республики до 31 декабря 2017 года), до полного освобождения нефтебаз и АЗС от продукции соответствующих классу К-2.

«На основании вышеизложенного сообщаем, что импорт и производство нефтепродуктов экологических классов К2, К3 с 1 января 2018 года на территории Республики Казахстан запрещены (за исключением ОПП)», - отметили в пресс-службе ведомства.

Справка:

Опытно-промышленная партия (ОПП) – партия продукции, изготовленная по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и использования по назначению.