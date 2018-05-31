Минэнерго рапортует о росте добычи нефти

Объем добычи нефти в Казахстане поступательно будет расти и к 2025 году выйдет на уровень в 104 млн. тонн в год. Об этом сегодня в ходе отчетной встрече перед Общественным Советом сообщил министра энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Рост добычи нефти достигается за счет 3-х крупных месторождений: Кашаган, Карачаганак, Тенгиз. Проекты по расширению и дальнейшему освоению Тенгиза, Карачаганака и Кашагана позволят внести существенный вклад в экономический рост страны в среднесрочном периоде. Объем добычи нефти поступательно будет расти и к 2025 году выйдет на уровень в 104 млн. тонн в год», - отметил глава Минэнерго РК.

При этом он отметил, что за пять месяцев текущего года добыча по стране достигла 37,7 млн тонн, показав рост на 6% к аналогичному периоду 2016 года. В этом году добыча ожидается на уровне выше 87 млн тонн.

Говоря о сфере нефтепереработки, министр сообщил, что в настоящее время завершены модернизация Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов. За счет чего снизилась доля импортозависимости рынка в моторных топливах. В текущем году планируется завершить модернизацию Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

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«Для повышения продуктивности на трех НПЗ внедряется автоматизированная система управления техническим ремонтом (ТОРО). Ежегодные сроки ремонтов сократятся с 45 до 20 дней, а остановка на 45 дней будет осуществляться раз в три года. Это позволит на каждом НПЗ увеличить объем переработки нефти в среднем на 300 тыс. тонн в год. Ведется работа по строительству нового НПЗ. Создана Рабочая группа для разработки ПредТЭО в срок до 1 июля текущего года с целью определения местоположения завода, его параметров и финансирования», - резюмировал Канат Бозумбаев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН