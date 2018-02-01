Минэнерго РК: Ситуация с обеспечением населения углем в стране стабильная

В связи с участившимися слухами и недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах Министерство энергетики РК заявляет следующее.

Ситуация с обеспечением населения углем в стране стабильная. Никакого ажиотажа с дефицитом твердого топлива ни в одном из регионов Казахстана не наблюдается. Распространяемое видео о якобы больших очередях на тупиках и столкновениях грузовых машин является фейковым и не относится к настоящему времени. Вместе с тем сообщаем, что Министерство энергетики РК ведет ежесуточный мониторинг поставок угля в регионы совместно с акиматами областей и АО НК «Казахстан Темір Жолы», этот вопрос находится на контроле.

В 2017 году по стране, если добыто 106,7 млн тонн угля, а это на 8,2 млн тонн выше показателей 2016-го, то экспортировано лишь 29,3 млн тонн угля. Остальное пошло на внутренне потребление.

При этом энергопроизводящим предприятиям Казахстана отгружено 56,3 млн тонн, или на 7,1 млн тонн больше, чем в 2016-м.

По оперативным данным, по состоянию на 30 января добыча угля составила 8,6 млн тонн.

Отгрузка угля на коммунально-бытовые нужды населению составила 763,8 тыс. тонн угля, что порядка 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По информации АО «КТЖ», за 30 дней января отгрузка ж/д транспортом на коммунально-бытовые нужды и населению составила 457,2 тыс. тонн угля. Автотранспортом отгружено порядка 300 тыс. тонн угля.

По состоянию на 30 января 2018 года по оперативным данным запасы и поставки угля в разбивке по областям представлены ниже:

Акмолинская область – 85,9 тыс.тонн; г. Астана – 17,2 тыс.тонн; Актюбинская область – 2,1 тыс.тонн; Алматинская область – 77,4 тыс.тонн; г. Алматы – 6,8 тыс.тонн; Восточно-Казахстанская область – 114,7 тыс.тонн; Жамбылская область – 8,9 тыс.тонн; Карагандинская область – 53,0 тыс.тонн; Костанайская область – 24,3 тыс.тонн; Павлодарская область – 9,8 тыс.тонн; Северо-Казахстанская область – 17,8 тыс.тонн; Южно-Казахстанская область – 51,9 тыс.тонн; остальные области (Атырауская, Кызылординская, Мангыстау, Западно-Казахстанская области) – 11,4 тыс.тонн.