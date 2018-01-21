Запасы нефти превышают средний 5-летний уровень на 120 млн баррелей

Запасы нефти в настоящее время превышают средний пятилетний уровень на 120 млн баррелей, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Маскате.

Напомним, в отчете ОПЕК ранее отмечалось, что по состоянию на ноябрь нефтяные запасы составили 2,933 млн баррелей (на 133 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня), пишет Interfax Казахстан.

Отметим, министры стран ОПЕК и ряда стран, не входящих в ОПЕК, проводят в Маскате очередное заседание мониторингового комитета по выполнению сделки по сокращению нефтедобычи.

Министры стран ОПЕК+ обсудят ситуацию на нефтяном рынке

На момент написания материала (14:05 по времени Астаны) стоимость нефти марки Brent составила $68,75 за баррель, снизившись в цене на 0,81%.

Стоимость нефти марки WTI составляла $63,57 за баррель, снизившись 0,59% по сравнению с предыдущим закрытием.